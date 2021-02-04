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    «Вимкніть, або ми вас застрелимо»: італійська мафія заборонила медикам швидкої користуватится сиреною

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    Наркоторговці плутають швидку допомогу з поліцейською облавою - «Вимкніть, або ми вас застрелимо»: італійська мафія заборонила медикам швидкої користуватится сиреною
    Наркоторговці плутають швидку допомогу з поліцейською облавою

    Медики звернулися по допомогу до правоохоронців

    Італійська мафія в Неаполі заборонила екіпажам швидкої допомоги користуватися сиреною і проблисковими маячками під час виїзду до пацієнтів, бо медики лякають наркоторговців. 

    Про це в середу, 3 лютого, повідомляє видання The Times.

    Мафіозі неодноразово погрожували водіям швидких розправою в разі, якщо ті продовжать користуватися спецсигналами. Останні звернулися до поліції з проханням про захист, повідомляє видання.

    Останній інцидент трапився днями: швидка допомога прямувала в неблагополучний район іспанського кварталу в суботу ввечері з увімкненою сиреною, коли раптом була оточена двома чоловіками на великому мотоциклі, які постукали у вікно.

    «Хіба ви не зрозуміли, що тут не можна використовувати сирену? Вимкніть її, або ми вас застрелимо», – сказав один з чоловіків водієві, який пізніше викликав карабінерів, щоб ті благополучно вивели його з району.

    Клани з мафії Каморри в Неаполі не люблять сирени та проблискові маячки швидкої допомоги, оскільки плутають їх з поліцейською облавою, а це шкодить бізнесу наркоторговців. 

    Разом з тим італійські правоохоронці затримали на Сицилії 22 людини, яких підозрюють у зв’язках з місцевим мафіозним кланом «Коза Ностра».

    Серед затриманих – інспектор й помічник начальника поліції, які звинувачуються у зовнішній причетності до мафіозної асоціації, несанкціонованому доступу до комп’ютерної системи і розголошенні службових таємниць. Також серед затриманих адвокат.

    Теги: Італія лікар мафія наркотики поліція
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