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    У світі

    Москва відмовила у дозаправці німецькому рятувальному літаку

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    Москва відмовила у дозаправці німецькому рятувальному літаку
    Фото: dpa

    Оперативному центру ВПС Німеччини довелося терміново планувати та узгоджувати альтернативний маршрут

    Росія відмовила у посадці для дозаправки літерному літаку Люфтваффе, який перевозить 144 громадян чотирьох країн, евакуйованих з китайського Уханя.

    Про це повідомляє Bild.

    «Дипломатичний скандал навколо нашого літака-рятувальника... Росія відмовляє в зупинці, німецький рятувальний літак не може приземлитися в Москві!», – йдеться у повідомленні.

    Щоб повернутися в Німеччину, літаку, який вилетів з Уханя 1 лютого о 2 годині ночі, була потрібна посадка в Москві для дозаправлення та заміни екіпажу. Відповідно до попередніх домовленостей, Німеччина відправила змінний екіпаж до Москви у четвер, 30 січня.

    «Пілоти Бундесверу вже в четвер відлетіли з Німеччини до Москви. Раніше Росія запропонувала німецькій владі перспективу посадки в Москві», – зауважує видання.

    Проте у ніч на 1 лютого з Москви раптово надійшла відмова у посадці, і оперативному центру ВПС Німеччини довелося терміново планувати та узгоджувати альтернативний маршрут. Після екстрених консультацій по всіх каналах літак з евакуйованими людьми вирішили направити до Гельсінкі для проміжної посадки. Реактивний літак Люфтваффе зі змінним екіпажем вилетів з Кельна до Гельсінкі вночі 1 лютого.

    Щойно на брифінгу міністр оборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила журналістам: «у спочатку запланованій зупинці в Москві місцева влада відмовила неочікувано. Тому прибуття до Німеччини затягується».

    За попередніми даними, прибуття рятувального літака до Франкфурта очікується о 15:50 за місцевим часом (16:50 за київським).

    Як повідомлялося, Airbus А310 Люфтваффе забрав з китайського Уханя 144 людей. У тому числі, 108 німців, 34 китайців, громадянку Болгарії та американця.

    Після прибуття до Німеччини усіх евакуйованих розмістять на 2-тижневий карантин на базі військово-повітряних сил Бундесверу «Гермерсхайм» у землі Рейнланд-Пфальц.

    Станом на ранок 1 лютого у світі лабораторно підтверджено 11 374 випадки зараження «китайським» коронавірусом. Зафіксовано 259 випадків смерті.

    Коронавірус 2019-nCoV зафіксовано у 24 країнах – Таїланді, Японії, Сінгапурі, Тайвані, Австралії, Малайзії, США, Франції, Німеччині, Південній Кореї, ОАЕ, Канаді, Італії, Росії, Великій Британії, Іспанії, Швеції, В’єтнамі, Камбоджі, Фінляндії, Індії, Непалі, Філіппінах і Шрі-Ланці.

    Напередодні повідомлялося, що Росія закриває кордон із Китаєм через смертельний коронавірус.

    28 січня влада в РФ закрила три пункти пропуску на кордоні з Китаєм у Хабаровському краї та Єврейській автономній області.

    А 29 січня у Москві РПЦ влаштувала китайцям молебень за «порятунок від коронавірусу».

    Нагадаємо, кількість жертв нового коронавірусу в Китаї зросла до 259 осіб, понад 11,7 тисячі осіб заразилися. За останню добу померли 46 осіб.

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    Росія Німеччина Китай літак карантин
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