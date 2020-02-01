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    У світі

    Штати зроблять все для врегулювання конфлікту на Донбасі, – Помпео

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    <p>Про врегулювання ситуації на сході України Помпео заявив на спільному брифінгу з Макеєм після зустрічі у Лукашенка</p> - Штати зроблять все для врегулювання конфлікту на Донбасі, – Помпео

    Про врегулювання ситуації на сході України Помпео заявив на спільному брифінгу з Макеєм після зустрічі у Лукашенка

    Фото: БЕЛТА

    Це саме те питання, в якому треба брати участь всій Європі, всьому світу для його вирішення – Державний секретар США

    Державний секретар США Майк Помпео у суботу в Мінську обговорив з президентом країни Олександром Лукашенком і міністром закордонних справ Володимиром Макеєм врегулювання ситуації на сході України.

    Про це Помпео заявив на спільному брифінгу з Макеєм після зустрічі у Лукашенка, повідомляє БЕЛТА.

    «Помпео... розповів, що ситуація в Україні обговорювалася під час його зустрічей і з Макеєм, і з Лукашенком», – йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, білоруська сторона розраховує, що США відіграють свою роль у врегулюванні цієї кризи. Держсекретар запевнив, що Сполучені Штати сприятимуть пошуку шляхів розв’язання конфлікту.

    «Це саме те питання, в якому треба брати участь всій Європі, всьому світу для його вирішення. Але зрештою Росія і Україна повинні самі вирішити його. Все, що ми в Сполучених Штатах зможемо зробити, ми зробимо», – наголосив Помпео.

    Зі свого боку, глава МЗС Білорусі відзначив, що його країна «робитиме все, аби якомога швидше припинилася криза на сході України». «Ми готові надати Білорусь як майданчик для будь-яких зустрічей і переговорів», – сказав Макей.

    Він наголосив, що білоруська сторона підтримує будь-які формати, в тому числі за участю США, якщо вони тільки допоможуть врегулюванню кризи. «Але для цього має бути щира зацікавленість всіх причетних до цього конфлікту сторін», – вважає глава білоруського зовнішньополітичного відомства.

    Як повідомлялося, Помпео перебуває в Мінську з одноденним візитом. Попередній візит держсекретаря США до Мінська відбувся в 1993 році.

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