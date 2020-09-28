  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Литовцям роздадуть 4 млн таблеток йоду на випадок аварії на білоруській АЕС

    • Розсилка
    Литовцям роздадуть 4 млн таблеток йоду на випадок аварії на білоруській АЕС - Литовцям роздадуть 4 млн таблеток йоду на випадок аварії на білоруській АЕС
    Литовцям роздадуть 4 млн таблеток йоду на випадок аварії на білоруській АЕС

    Литва вважає Білоруську АЕС загрозою національній безпеці, в серпні країна направила ноту протесту

    Міністерство охорони здоров’я Литви вирішило безкоштовно роздати йодований калій для захисту щитоподібної залози у населення, яке проживає в радіусі 100 кілометрів від Білоруської АЕС.

    Про це повідомляє радіо LRT.

    Зараз влада готується перевезти запас ліків зі складу центру з надзвичайних ситуацій МОЗ в п’ять найбільших аптечних мереж Вільнюса. Жителям столиці на початковому етапі роздадуть 2,1 млн таблеток.

    В цілому МОЗ країни виділив 4 млн таблеток для жителів 16 муніципалітетів. Вони повинні захистити громадян від радіоактивного йоду в разі аварії на Білоруській АЕС.

    Білоруську АЕС будує російський Росатом з 2011 року. Станція складається з двох енергоблоків, перший з яких планувалося ввести в експлуатацію в листопаді 2020 року, другий — у 2021 році. За останньою інформацією, перший енергоблок Білоруської АЕС планують ввести в експлуатацію в першому кварталі 2021 року, другий — у 2022 році.

    Литва вважає Білоруську АЕС загрозою національній безпеці, в серпні країна направила ноту протесту та закликала припинити її будівництво, поки вона не пройде всі тести, запропоновані Європейським союзом.

    Білорусь будівництво АЕС Литва населення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies