Литовцям роздадуть 4 млн таблеток йоду на випадок аварії на білоруській АЕС



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Литовцям роздадуть 4 млн таблеток йоду на випадок аварії на білоруській АЕС

Литва вважає Білоруську АЕС загрозою національній безпеці, в серпні країна направила ноту протесту

Міністерство охорони здоров’я Литви вирішило безкоштовно роздати йодований калій для захисту щитоподібної залози у населення, яке проживає в радіусі 100 кілометрів від Білоруської АЕС.

Про це повідомляє радіо LRT.

Зараз влада готується перевезти запас ліків зі складу центру з надзвичайних ситуацій МОЗ в п’ять найбільших аптечних мереж Вільнюса. Жителям столиці на початковому етапі роздадуть 2,1 млн таблеток.

В цілому МОЗ країни виділив 4 млн таблеток для жителів 16 муніципалітетів. Вони повинні захистити громадян від радіоактивного йоду в разі аварії на Білоруській АЕС.

Білоруську АЕС будує російський Росатом з 2011 року. Станція складається з двох енергоблоків, перший з яких планувалося ввести в експлуатацію в листопаді 2020 року, другий — у 2021 році. За останньою інформацією, перший енергоблок Білоруської АЕС планують ввести в експлуатацію в першому кварталі 2021 року, другий — у 2022 році.

Литва вважає Білоруську АЕС загрозою національній безпеці, в серпні країна направила ноту протесту та закликала припинити її будівництво, поки вона не пройде всі тести, запропоновані Європейським союзом.