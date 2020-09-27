Протести в регіонах Білорусі: жорсткі зіткнення, постріли ОМОНу і сльозогінний газ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У багатьох містах Білорусі відбуваються акції протесту

Щотижневий марш протесту проходить не тільки в Мінську, але й у багатьох містах Білорусі

Акції протесту сьогодні вдень проходять не тільки в Мінську. В обласних і районних містах також спостерігається активність. Не обійшлося без сутичок із силовиками.

Гродно

Тактика того, що відбувається проста: ходу і мітинги можна помітити там, де немає силовиків. Як тільки ті з’являються, люди розходяться, тікають. Очевидці зафіксували сутичку протестувальників з людьми у формі. Останні намагалися затримати молодика, в результаті це зробити не вдалося.

Повідомляють про зниження швидкості руху на дорогах міста, перекриття шляхів. Люди налаштовані на відсіч.

Гомель

На 15:00 вийшло кілька сотень людей. Під час акції були чутні постріли в повітря. ОМОН спробував встати на шляху колони, але люди стали прориватися крізь оточення силовиків.

Наш кореспондент повідомляє про застосування спецзасобів.

В УВС області підтвердили інформацію: «Це світлошумова ракетниця. Постріл проводиться вгору, супроводжується пострілом і спалахом».

Після ходіння по Радянській та сутичок з міліцією учасники протесту зібралися на майданчику біля цирку. Деякі затіяли хоровод навколо фонтану.

Після кількох оголошень через мегафон про те, що захід не дозволено, почався розгін.

Частину присутніх затримали, решта розсіялася по околицях.

Міліція залишилася охороняти сільськогосподарський ярмарок, який в ці дні проходить на площі Повстання.

Брест

У самому південному обласному центрі Білорусі сьогодні дощитиме, проте городяни вийшли на центральну вулицю Радянську до кінотеатру «Білорусь». Також почалися затримання, хтось навіть спробував піти через фонтан. Були помічені люди в формі зі зброєю.

Пізніше декільком сотням людей вдалося зібратися в колону і висунутися маршем. Точкові затримання продовжилися.

Вітебськ

У Вітебську буквально вчора відбулося свято врожаю «Дожинки». Сьогодні на цих же вулицях – інший захід, децентралізований. У соцмережах пишуть, що сьогодні не вдалося зібратися в колону, щоб пройти маршем, люди концентрувалися в власних дворах. У центрі також бачили затримання.

Могильов

У Могильові протестувальники також були налаштовані на те, щоб відбивати затриманих. Один з таких епізодів було зафіксовано на відео. Повідомляють про локальні натовпи людей, які рухалися до центру. На місце збору виходили маленькими групами, людей затримували.