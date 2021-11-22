П’яні білоруські військові зі зброєю чіплялися до польських прикордонників (відео)
Нетверезі білоруські силовики є «черговим елементом, який підвищує загрозу на кордоні між Білоруссю і Польщею»
Озброєні білоруські військові у стані сильного алкогольного сп’яніння зачіпали польских силовиків на кордоні.
Відповідне відео у Твіттері розмістило міністерство національної оборони Польщі.
«П'яні білоруси чергують на кордоні зі зброєю. Це не перший такий випадок, з яким стикаються наші бійці», – вказується в дописі.
На відео видно, як нетверезий білоруський військовий просить польських силовиків обмінятися сигаретами, намагаючись порозумітися з ними ламаною англійською мовою.
Pijani Białorusini pod bronią pełnią służbę na granicy. To nie pierwszy taki przypadek, z którym spotkali się nasi żołnierze. pic.twitter.com/LwNdYVh74c— Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 21, 2021
У звязку з цим речник міністра-координатора польських спецслужб Станіслав Жарин зазначив, що нетверезі білоруські силовики є «черговим елементом, який підвищує загрозу на кордоні між Білоруссю і Польщею».
Jak widać niektórzy funkcjonariusze służb białoruskich skierowani na granicę z Polską są pod wpływem alkoholu.— Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 21, 2021
To kolejny element zwiększający zagrożenie na granicy BLR-PL.
Strona białoruska od wielu dni działa jakby liczyła na wywołanie groźnego incydentu na granicy. 1/3 https://t.co/yanpGkcjBr
«Білоруська сторона вже багато днів діє таким чином, нібито очікуючи на провокування небезпечного інциденту на кордоні», – заявив Жарин.
Він зазначив, що в той же час білоруська та російська пропаганда систематично і жорстоко маніпулює повідомленням про ситуацію на кордоні з Польщею, звинувачуючи поляків в агресивних діях, відповідальності за кризу та навіть погрожуючи східному флангу НАТО.
Jednocześnie propaganda białoruska i rosyjska systematycznie i brutalnie manipulują przekazem dot. sytuacji na granicy z Polską, oskarżając Polaków o działania agresywne, odpowiedzialność za kryzys, a nawet doprowadzenie do zagrożenia na wsch. flance NATO. 2/3— Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 21, 2021
Упродовж 18 листопада білорусько-польський кордон намагалися перетнути 255 разів. Двічі польські прикордонники протистояли масовим спробам перетину кордону – одна з груп мігрантів налічувала 500 людей. В іншій було приблизно 50.
Нагадаємо, позаминулої доби мігранти здійснили 501 спробу перетину білорусько-польського кордону.