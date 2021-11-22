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    П’яні білоруські військові зі зброєю чіплялися до польських прикордонників (відео)

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    П'яні білоруси чергують на кордоні зі зброєю - П’яні білоруські військові зі зброєю чіплялися до польських прикордонників (відео)
    П'яні білоруси чергують на кордоні зі зброєю
    фото: PAP/MNO

    Нетверезі білоруські силовики є «черговим елементом, який підвищує загрозу на кордоні між Білоруссю і Польщею»

    Озброєні білоруські військові у стані сильного алкогольного сп’яніння зачіпали польских силовиків на кордоні.
    Відповідне відео у Твіттері розмістило міністерство національної оборони Польщі.

    «П'яні білоруси чергують на кордоні зі зброєю. Це не перший такий випадок, з яким стикаються наші бійці», – вказується в дописі.

    На відео видно, як нетверезий білоруський військовий просить польських силовиків обмінятися сигаретами, намагаючись порозумітися з ними ламаною англійською мовою.

    У звязку з цим речник міністра-координатора польських спецслужб Станіслав Жарин зазначив, що нетверезі білоруські силовики є «черговим елементом, який підвищує загрозу на кордоні між Білоруссю і Польщею».

    «Білоруська сторона вже багато днів діє таким чином, нібито очікуючи на провокування небезпечного інциденту на кордоні», – заявив Жарин.

    Він зазначив, що в той же час білоруська та російська пропаганда систематично і жорстоко маніпулює повідомленням про ситуацію на кордоні з Польщею, звинувачуючи поляків в агресивних діях, відповідальності за кризу та навіть погрожуючи східному флангу НАТО.

    Упродовж 18 листопада білорусько-польський кордон намагалися перетнути 255 разів. Двічі польські прикордонники протистояли масовим спробам перетину кордону – одна з груп мігрантів налічувала 500 людей. В іншій було приблизно 50.

    Нагадаємо, позаминулої доби мігранти здійснили 501 спробу перетину білорусько-польського кордону.

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    Теги: прикордонники Білорусь Польща НАТО пропаганда мігранти
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    П’яні білоруські військові зі зброєю чіплялися до польських прикордонників (відео)