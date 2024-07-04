Литва закликає YouTube видалити акаунти підсанкційних артистів із РФ

Якщо YouTube не видалить акаунти співаків, литовська комісія з радіо і телебачення планує вжити правових заходів

Литовська комісія з радіо і телебачення (LRTK) звернулася до Google і YouTube із проханням видалити офіційні акаунти російських артистів, внесених до санкційного списку Європейського Союзу. Про це пише LRT.

Серед осіб, які потрапили під санкції ЄС, акаунти на YouTube є у виконавців Олега Газманова, Миколи Расторгуєва (гурт «Любе»), Григорія Лепса, Чичеріної, Ярослава Дронова (Шаман), Поліни Гагаріної, актора В'ячеслава Манучарова.

Як зазначається, раніше платформа для потокового відтворення музики Spotify оголосила про видалення профілів зазначених виконавців.

Литовський закон передбачає, що Литовська комісія з радіо і телебачення може накладати штрафи на юридичних осіб, які порушують міжнародні санкції, у розмірі до 50 тис. євро або більше, якщо порушення триває. Якщо YouTube не видалить акаунти, LRTK планує вжити правових заходів.

Європейська комісія і медіарегулятори ЄС були поінформовані про ситуацію.

Нагадаємо, музичний стрімінговий сервіс Spotify видалив сторінки кількох російських виконавців, проти яких США та Євросоюз запровадили санкції за активну підтримку війни в Україні. Серед них – Григорій Лепс, Шаман, Олег Газманов, Поліна Гагаріна, Чичеріна та гурт «Любе».

До слова, 24 червня країни Європейського Союзу офіційно запровадили 14-й пакет санкцій проти Росії.