Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Литва закликає YouTube видалити акаунти підсанкційних артистів із РФ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Литва закликає YouTube видалити акаунти підсанкційних артистів із РФ
фото з відкритих джерел

Якщо YouTube не видалить акаунти співаків, литовська комісія з радіо і телебачення планує вжити правових заходів

Литовська комісія з радіо і телебачення (LRTK) звернулася до Google і YouTube із проханням видалити офіційні акаунти російських артистів, внесених до санкційного списку Європейського Союзу. Про це пише LRT.

Серед осіб, які потрапили під санкції ЄС, акаунти на YouTube є у виконавців Олега Газманова, Миколи Расторгуєва (гурт «Любе»), Григорія Лепса, Чичеріної, Ярослава Дронова (Шаман), Поліни Гагаріної, актора В'ячеслава Манучарова.

Як зазначається, раніше платформа для потокового відтворення музики Spotify оголосила про видалення профілів зазначених виконавців.

Литовський закон передбачає, що Литовська комісія з радіо і телебачення може накладати штрафи на юридичних осіб, які порушують міжнародні санкції, у розмірі до 50 тис. євро або більше, якщо порушення триває. Якщо YouTube не видалить акаунти, LRTK планує вжити правових заходів.

Європейська комісія і медіарегулятори ЄС були поінформовані про ситуацію.

Нагадаємо, музичний стрімінговий сервіс Spotify видалив сторінки кількох російських виконавців, проти яких США та Євросоюз запровадили санкції за активну підтримку війни в Україні. Серед них – Григорій Лепс, Шаман, Олег Газманов, Поліна Гагаріна, Чичеріна та гурт «Любе».

До слова, 24 червня країни Європейського Союзу офіційно запровадили 14-й пакет санкцій проти Росії.

Теги: Google телебачення санкції радіо закон Литва YouTube

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Цього тижня в Італії відбудеться саміт лідерів держав G7, де розглядатимуть долю заморожених активів РФ
Росія має заплатити за все. Як її змусити?
12 червня, 18:57
Візит Зеленського до Франції та закон про дошкільну освіту. Головне за 6 червня
Візит Зеленського до Франції та закон про дошкільну освіту. Головне за 6 червня
6 червня, 21:00
Подробиці щодо нового пакету санкцій стануть відомі сьогодні
США хочуть заборонити продавати чипи Росії – Bloomberg
12 червня, 11:15
Буде додано й кримськотатарську мову – рідну мову кримських татар. Сьогодні вона належить до мов, що потребує додаткового захисту за класифікацією UNESCO
Більше 100 нових мов: на Google-перекладач чекає масштабне оновлення
27 червня, 16:27
Прапор Габона на танкерах часто рятує росіян від санкцій
Альтернативний флот: ЗМІ викрили ще одну країну, яка допомагає Росії обходити санкції
13 червня, 12:09
Медведєв закликав знищувати енергетику, промисловість, транспорт, банківські та соціальні послуги союзників України
Росія пригрозила НАТО «війною в космосі» через санкції США
13 червня, 12:46
Кабмін не може мати можливості відбирати підприємства – нардеп про скандальний законопроєкт
Депутат пояснив небезпеку закону про націоналізацію підприємств, де є частка підсанкційних осіб
24 червня, 13:06
Російська сторона заборонила мовлення 81 медіа 25 країн Європи
Росія обмежила на своїй території мовлення понад 80 європейських ЗМІ
25 червня, 15:42
Росія відчуває труднощі із виробництвом алюмінію
Росія вперше в історії закупила цінний метал у Індії: усе через санкції
26 червня, 11:56

Соціум

Литва закликає YouTube видалити акаунти підсанкційних артистів із РФ
Литва закликає YouTube видалити акаунти підсанкційних артистів із РФ
Операції з розмінування Чорного моря: Туреччина, Болгарія та Румунія знищили вже шість мін
Операції з розмінування Чорного моря: Туреччина, Болгарія та Румунія знищили вже шість мін
США вперше розмістять винищувачі F-35 у Японії
США вперше розмістять винищувачі F-35 у Японії
Жителі Новоросійська поскаржилися на «патріотичне» підсвічування будинку: причина
Жителі Новоросійська поскаржилися на «патріотичне» підсвічування будинку: причина
У РФ за шахрайство затримано полковника, підлеглі якого вбивали українців у Бучі
У РФ за шахрайство затримано полковника, підлеглі якого вбивали українців у Бучі
Німеччина відмовила двійнику Зеленського у статусі біженця
Німеччина відмовила двійнику Зеленського у статусі біженця

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
90K
У Києві пролунали вибухи
22K
Німеччина відмовила двійнику Зеленського у статусі біженця
9952
Втрати ворога станом на 4 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
7751
Вибухи гаджетів під час блекаутів. Рятувальники попереджають про небезпеку
4245
На Івано-Франківщині місцеві жителі перекрили дорогу та заблокували роботу ТЦК (відео)
4129
4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Доктор технічних наук розповіла, як у домашніх умовах перевірити якість вершкового масла
Вчора, 16:41
На Харківщині перевірять підрядників, які будували фортифікації – Синєгубов
Вчора, 12:58
Довічна дискваліфікація: Головний метхолдинг країни розповів про «червоні прапорці» для постачальників
Вчора, 12:39
Як краще зберігати хліб? Відповідь професора-харчового технолога
Вчора, 09:47
Вибухи у Києві, Карлсон анонсував інтерв'ю із Зеленським: головне за ніч
Вчора, 06:58
Родичі деяких посадовців супроводжували дітей-сиріт за кордон, аби втекти від мобілізації –Лубінець
3 липня, 22:54

Прес-релізи

Інноваційні підходи управління командою під час війни. У Києві пройде щорічний HR Wisdom Summit
Інноваційні підходи управління командою під час війни. У Києві пройде щорічний HR Wisdom Summit
4 липня, 12:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua