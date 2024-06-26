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Росія вперше в історії закупила цінний метал у Індії: усе через санкції

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Росія вперше в історії закупила цінний метал у Індії: усе через санкції
Росія відчуває труднощі із виробництвом алюмінію
фото із відкритих джерел

Індія заробила на продажі алюмінію до Росії $16,5 млн

Росія поступово втрачає статус провідного продавця алюмінію, і навіть більше – з експортера перетворюється на імпортера металу. Весною 2024 року на російський ринок вперше надійшла партія алюмінію з Індії. І все через те, що російська алюмінієва компанія «Русал» під тиском санкцій країн-союзниць України. Інформація випливає із офіційних даних митниці Індії. Про що сьогодні, 26 червня, пишуть росЗМІ.

З Індії до Росії надійшло 44,8 тис. тонн необробленого алюмінію, за який заплатили $16,5 млн. Вважається, що це перше постачання індійського металу до Росії з початку 2009 року, а раніше даних немає у відкритому доступі.

Як нагадують ЗМІ,  Росія є другим найбільшим світом експортером цього металу. За підсумками минулого року постачання цього металу з РФ досягло $6,5 млрд.

Експерти галузі припускають, що покупка алюмінію одним із російських підприємств пов'язана проблемами його покупки на внутрішньому ринку. Справа в тому, що всі вітчизняні підприємства, які використовують необроблений крилатий метал для випуску будь-яких видів продукції, і фактично «затиснуті» між єдиним у Росії виробником первинного алюмінію підсанкційним «Русалом» і порівняно вузьким колом заводів, що виплавляють вторинний алюміній. 

З початку 2024 року біржові ціни на алюміній у світі зросли більш як на чверть. На початку червня вартість тримісячних ф'ючерсів на постачання на Лондонській біржі металів зросла до $2767,5 за тонну і досягла рекордно високого рівня за останні два роки.

Нагадаємо, США та Британія заборонили постачання нового алюмінію, міді та нікелю російського виробництва на біржі, включаючи Лондонську біржу металів, але санкції не забороняють продавати метал від виробників трейдерам або споживачам.

Зазначається, що одним з найбільших клієнтів «Русала» досі є швейцарська компанія Glencore, яка має давній контракт на купівлю великих обсягів його продукції.

До слова, російський алюмінієвий гігант «Русал» побоюється, що до 36% його продажів можуть опинитися під загрозою унаслідок санкцій, запроваджених США і Великою Британією.  За попередніми оцінками «Русала», санкції можуть вплинути щонайменше на 1,5 млн тонн річного обсягу продажів, порівняно з виробництвом у 3,8 млн тонн торік та продажами у 4,2 млн тонн відповідно.

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Теги: росія економіка санкції ринок металургія

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