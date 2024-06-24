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Депутат пояснив небезпеку закону про націоналізацію підприємств, де є частка підсанкційних осіб

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Депутат пояснив небезпеку закону про націоналізацію підприємств, де є частка підсанкційних осіб
Кабмін не може мати можливості відбирати підприємства – нардеп про скандальний законопроєкт
фото: depositphotos.com

Можливість відбирати підприємства де 0,001% належить підсанкційним особам несе загрозу країні – депутат

Народний депутат Україна Муса Магомедов у своєму блозі на Delo.ua розкритикував проєкт закону №11195. За його словами, націоналізувати лише за умови, якщо підсанкційна особа володіє бодай якоюсь часткою компанії, навіть без юридичного процесу, небезпечно.

«Як ми можемо бачити, запропоновані цим законом санкційні механізми прямо посягають на одне з фундаментальних прав західного, ба більше, сучасного світу – право власності. Право власності та його охорона з боку держави – невіддільна складова сучасного цивілізованого світу, одна з головних умов залучення інвестицій у країну та взагалі те, що дозволяє вважати країну правовою. Натомість законопроєкт №11195 прямо загрожує праву власності абсолютно ні у чому не винних навіть з погляду держави осіб. І це не може вважатися у сучасному світі чимось прийнятним», – пише нардеп.

Він також звертає увагу на корупційні ризики такого механізму. Зокрема, на положення, про те що рішення про відбір компаній може прийматись не судом, а Кабміном.

«Яким чином уряд може виносити такі рішення? Звідки у нього повноваження судової гілки влади, якщо він є органом виконавчої влади? Чому законопроєкт створює процесуальний механізм, який є прямим порушенням прав непідсанкційного суб’єкта на справедливий судовий розгляд? Питання без відповіді. І задавати їх у деталях можна ще багато. Але головне, що цей законопроєкт є несправедливим у самій своїй природі», – резюмує він.

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Теги: Україна законопроєкт санкції

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