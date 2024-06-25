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Росія обмежила на своїй території мовлення понад 80 європейських ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Росія обмежила на своїй території мовлення понад 80 європейських ЗМІ
Російська сторона заборонила мовлення 81 медіа 25 країн Європи
фото з відкритих джерел

Санкції запроваджено у відповідь на обмеження Євросоюзу щодо російських ЗМІ

Російська Федерація заборонила доступ до 81 медіа європейських країн зі своєї території. Це сталося внаслідок нещодавніх санкцій проти російських пропагандистських засобів масової інформації – «Риа Новости», «Известия» и «Российская газета». Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Росії.

«У відповідь на ухвалене Радою ЄС 17 травня рішення про заборону «будь-якої мовленнєвої активності» трьом російським ЗМІ, яке набуває чинності 25 червня запроваджуються зустрічні обмеження доступу з території Російської Федерації до мовленнєвих ресурсів низки ЗМІ держав-членів Євросоюзу», – йдеться у повідомленні.

Загалом, російська сторона заборонила мовлення 81 медіа 25 країн Європи, серед яких німецькі Der Spiegel, Der Zeit, загальноєвропейські Politico, euobserver, польське Belsat, литовське LRT, французьке France-Presse та інші.

У разі, якщо обмеження щодо російських ЗМІ буде знято, російська сторона також перегляне своє рішення стосовно згаданих медіаоператорів.

Нагадаємо, Рада ЄС 17 травня вирішила призупинити мовлення на території Європейського Союзу чотирьох ЗМІ, які поширюють та російську пропаганду: Voice of Europe, «РИА Новости», «Известия» та «Российская газета».

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради з національної безпеки та оборони щодо впровадження санкцій проти низки російських медіа.

До слова, санкції продовжуватимуть підривати ключові ресурси для РФ. Санкційна ізоляція Росії обмежує кількість країн, з якими вона може безпосередньо торгувати, що збільшує час та вартість придбання товарів, які вона колись могла купувати вільно. Від цього страждає російська оборонна промисловість.

Читайте також: Санкції працюють? Які галузі у росіян страждають, а які ні
Теги: росія санкції ЗМІ Європа Європейський союз

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