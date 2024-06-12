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США хочуть заборонити продавати чипи Росії – Bloomberg

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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США хочуть заборонити продавати чипи Росії – Bloomberg
Подробиці щодо нового пакету санкцій стануть відомі сьогодні
фото із відкритих джерел

Bloomberg: Нові американські санкції торкнуться напівпровідникових чипів, які росіяни використовують у зброї та військових технологіях

Новий пакет американських санкцій торкнеться чіпів, що поставляються до Росії. Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела. Йдеться про пристрої, які виробляються за межами США, але за допомогою американських технологій чи обладнання.

За даними видання, адміністрація президента США Джо Байдена в рамках нових санкцій має намір заборонити продавати до Росії напівпровідникові чипи. Зокрема, Вашингтон вирішив обмежити діяльність восьми компаній, що базуються в Гонконгу, і нібито постачають чипи в країну. Подробиці, як уточнили автори матеріалу, буде оголошено сьогодні, 12 червня.

Представник Білого дому Джон Кірбі раніше розповів, що нові кроки США щодо Росії будуть покликані посилити тиск на російський військово-промисловий сектор, нові санкції та заходи експортного контролю націлені на «організації та мережі», які  допомагають Росії у закупівлі іноземної продукції, яка використовується в озброєннях. Він відмовився повідомити додаткові подробиці, а також конкретні терміни запровадження цих обмежень, але пообіцяв, що деталі оприлюднять найближчим часом.

Раніше стало відомо, що 14-й пакет санкцій, який планують запровадити проти Росії у червні, загрожує стати одним із найбільших. Серед іншого до нього може увійти заборона імпорту скрапленого природного газу до Євросоюзу.

Нагадаємо,  США анонсували запровадження цього тижня разом з іншими країнами G7 нового пакета санкцій проти російської воєнної машини та всіх, хто сприяє виробництву зброї в РФ. З відповідною заявою виступив у четвер під час онлайн-брифінгу радник Білого дому Джон Кірбі.У цьому контексті він нагадав, що також були знерухомлені суверенні активи РФ, аби позбавити воєнну машину Путіна джерел фінансування.

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Теги: росія США санкції

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