Альтернативний флот: ЗМІ викрили ще одну країну, яка допомагає Росії обходити санкції

Для постачання у світ підсанкційної нафти Москва використовує низку африканських країн

Росія продовжує успішно знаходити лазівки, щоб обійти санкції щодо постачання енергоносіїв. Так, Москва використовує великий альтернативний флот, залучаючи малопомітних на геополітичній карті союзників для транспортування підсанкційної нафти. Про це пише газета The Wall Street Journal.

Зокрема, країною, яка почала здійснювати перевезення російського чорного золота, став Габон. Як зазначає видання, флот цієї африканської держави виріс останнім часом у шість разів і має в своєму розпорядженні понад сотню танкерів.

Габон має важливе стратегічне становище на континенті і є ареною боротьби світових держав, зазначає видання. Ще донедавна країна у політичному та економічному сенсі залежала від Франції, але зараз за вплив у цьому регіоні борються США та Китай – останній інтенсивно нарощує свою присутність у Габоні та інших країнах Африки.

Також, констатує видання, російська сторона успішно використовує кораблі Коморських островів та Камеруну для перевезень нафтопродуктів.

До того ж, як зазначає The Wall Street Journal, Москва у травні наростила експорт нафти та нафтопродуктів на 100 тис. барелів на добу порівняно з попереднім місяцем. При цьому доходи від продажів на тлі падіння цін дещо знизилися, склавши $16,8 млрд. Проте порівняно з аналогічним періодом минулого року бюджет країни-агресорки отримав від реалізації нафти на $2,4 млрд більше. Про це повідомляють експерти Міжнародної енергетичної агенції (МЕА).

До слова, Росія штампує фірми-одноденки для продажу нафти й дурить США. Посилення американських санкцій змушує Росію грати в хованки. Поставками нафти до Індії, які найбільше постраждали від введення Вашингтоном обмежувальних заходів щодо російського тіньового флоту, останніми місяцями почали займатися нові, раніше нікому не відомі компанії. Про це пише Bloomberg з посиланням на трейдерів в Азійському регіоні та представників індійських нафтопереробних компаній.