Візит Зеленського до Франції та закон про дошкільну освіту. Головне за 6 червня

У Франції український лідер бере участь у заходах, присвячених 80-річчю висадки у Нормандії

Президент України прибув до Франції, Рада прийняла закон про дошкільну освіту, Байден не дозволив бити американською зброєю по Кремлю. «Главком» склав добірку новин 6 червня, щоб ви були в курсі головних подій:

Зеленський прибув до Франції

Президент України Володимир Зеленський прибув до Франції, де візьме участь у заходах, присвячених 80-річчю висадки у Нормандії. «Цей захід і сьогоднішній день нагадує про сміливість і рішучість, проявлені заради свободи та демократії. Союзники захищали свободу Європи тоді, українці захищають свободу Європи зараз. Єдність перемогла тоді, справжня єдність здатна перемогти й зараз», – сказав він.

За словами президента України, попереду важливі заходи та зустрічі для зміцнення України.

Верховна Рада прийняла закон про дошкільну освіту

Верховна Рада прийняла в цілому закон про дошкільну освіту. Відповідне рішення підтримали 299 депутатів. Голова підкомітету з питань раннього розвитку та дошкільної освіти Володимир Воронов зазначає, що однією з ключових ідей прийнятого закону є запровадження «дієвих механізмів для освітнього розвитку дитини від народження».

«Головна мета реформи дошкільної освіти в тому, щоб кожна дитина в Україні мала можливість здобувати якісну сучасну дошкільну освіту з урахуванням її індивідуальних особливостей, потреб, інтересів та здібностей», – зазначив Воронов.

Байден заборонив Україні бити американською зброєю по Кремлю

Американська зброя не повинна застосовуватися Україною для ударів на понад 320 кілометрів углиб Росії. Київ не може нею бити по Москві та Кремлю. «Їм (українцям - «Главком») дозволено використовувати американську зброю поблизу кордону, коли з того боку завдаються удари по конкретних цілях на території України. Ми не санкціонуємо удари на 200 миль (близько 320 км) углиб Росії та не санкціонуємо удари по Москві та Кремлю», – наголосив президент США Джо Байден.

Водночас на запитання журналіста, чи зброю американського виробництва вже використовували в Росії після того, як він дав дозвіл на це, американський лідер не відповів.

Сирський повідомив про реформи в ЗСУ

Збройні Сили України продовжують удосконалювати військові структури і систему командування, щоб зробити їх більш ефективними. Також здійснюється формування Сил безпілотних систем ЗС України. Усе це проводиться в рамках реалізації стратегії розвитку видів і окремих родів військ ЗСУ до 2035 року, повідомив головнокомандувач Олександр Сирський.

Сирський вказав, що заходи проводяться в рамках реалізації стратегії розвитку видів і окремих родів військ Збройних Сил України до 2035 року. За його словами, Україна вперше планує «на десятиріччя вперед». Зокрема, як вказав головнокомандувач, здійснюється формування Сил безпілотних систем ЗС України.

«Укренерго» повідомило, як діятимуть графіки відключень світла 7 червня

7 червня по всій території України протягом усього дня будуть діяти графіки відключення світла. Пресслужба «Укренерго» зазначила, що дефіцит в енергосистемі прогнозують упродовж усього дня. «Ліміти на споживання діятимуть для кожної області з 00:00 до 24:00», – уточнили в «Укренерго».