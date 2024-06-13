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Росія пригрозила НАТО «війною в космосі» через санкції США

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Росія пригрозила НАТО «війною в космосі» через санкції США
Медведєв закликав знищувати енергетику, промисловість, транспорт, банківські та соціальні послуги союзників України
фото: Reuters

Медвєдєв б'ється в істериці після оголошення нових економічних обмежень для РФ

Заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв закликав влаштувати країнам НАТО «війну в космосі» та «соціальний вибух» через нові санкції США проти Росії. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Медвєдєв заявив, що на оголошення нових сакцій, з одного боку, начебто й не треба реагувати, адже росіяни буцімто навчилися жити та розвиватися з ними.

«Вони – США та їхні союзнички – оголосили нам війну без правил! Як реагувати? Я вже якось говорив про це, але не зайве й повторити. Треба щодня намагатися завдати максимальної шкоди тим країнам, які запровадили проти нашої країни та всіх наших громадян ці обмеження. Шкодити у всьому, в чому можна нашкодити», – сказав політик.

Він закликав шкодити економікам, інститутам та громадянам країн, які вводять санкції проти Росії.

«Для цього треба й надалі шукати критичні вразливості їхніх економік та бити за ними у всіх сферах. Завдавати збитків у всіх місцях, паралізуючи роботу їхніх компаній та державних установ. Знаходити проблеми в їх найважливіших технологіях і нещадно завдавати ударів по них. Буквально знищувати їхню енергетику, промисловість, транспорт, банківські та соціальні послуги. Наводити страх неминучим колапсом усієї критичної інфраструктури. Вони бояться передачі нашої зброї ворогам західного світу? Потрібно передати їм усі можливі види озброєнь, крім ядерного (поки що)!», – написав Медведєв.

Він також заявив, що Заходу «потрібно допомогти в дезорганізації муніципальної влади», а союзникам НАТО потрібно влаштувати «війну в космосі та соціальні вибухи, не шкодуючи психіки людей».

«Вони кричать про використання нами фейкових новин? Давайте перетворимо їхнє життя на суцільний божевільний кошмар, у якому вони не зможуть відрізнити дику вигадку від реалій дня, інфернальне зло від рутини життя. І жодних правил щодо ворога! Нехай отримають все сповна за шкоду Росії і якомога болючіше! Кожен може зробити свій внесок! Пам'ятайте: перелом за перелом, око за око, зуб за зуб», – додав Медведєв.

Нагадаємо, що США розширили список підсанкційних російських осіб та компаній. Зокрема, до нього увійшли «Газпром інвест», судноремонтний завод Чорноморського флоту Росії, Московська біржа та ще понад 230 фізичних та юридичних осіб.

Раніше Адміністрація США анонсувала запровадження нового пакета санкцій проти російської воєнної машини та всіх, хто сприяє виробництву зброї в РФ.

До слова, Державний департамент США запровадив санкції проти башкана Гагаузії Євгенії Гуцул, яка входить до злочинної мережі молдовського олігарха-втікача Ілана Шора – фігуранта справи про «крадіжку мільярда» з банківської системи Молдови.

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Теги: санкції росія США Дмитро Медведєв

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