Louis Vuitton проти Tiffany. Відомі бренди затіяли судову тяганину на мільярди доларів



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LVMH і Tiffany ще в 2019 році уклали угоду про злиття, згідно з яким французька сторона повинна була купити американський бренд за 16,2 мільярда доларів

Французький конгломерат LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), власником якого є найбагатша людина Європи Бернар Арно, вирішив подати зустрічний позов до американського ювелірному бренду Tiffany через угоди по злиттю на 16 мільярдів доларів.

Про це йдеться в заяві європейської компанії.

LVMH і Tiffany ще в 2019 році уклали угоду про злиття, згідно з яким французька сторона повинна була купити американський бренд за 16,2 мільярда доларів. За умовами контракту, угоду повинні були закрити до 24 листопада 2020 року.

Проте 9 вересня європейський конгломерат повідомив, що вирішив дати задній хід. В Tiffany, за неофіційними даними, визнали такий крок спробою LVMH збити ціну.

Американський бренд подав позов до суду американського штату Делавер з вимогою змусити європейську компанію дотримуватися умов угоди.

У LVMH заявили, що здивовані рішенням Tiffany судитися. У компанії відзначили, що вивчили поточне економічне становище ювелірного бренду, яке виявилося невтішним.

Tiffany не впоралася з кризою через пандемію коронавірусу і продемонструвала погані фінансові результати в першому півріччі 2020 року.

Показники бренду за підсумками року будуть гірше, ніж у аналогічних компаній, яких вже входять в LVMH. Таким чином Tiffany не виконала умови, необхідні для завершення операції по злиттю, заявили у французькому конгломераті.