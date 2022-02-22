Лукашенко, якому перекрили торгові шляхи, пропонує миритися з Україною
Білоруський диктатор закликав Україну зробити так, щоб ми завжди жили у мирі та злагоді
Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко звернувся до України та заявив, що слов'янські народи повинні жити у мирі та злагоді. Про це білоруський диктатор сказав на урочистих зборах, присвячених Дню захисників Вітчизни та збройних сил Білорусі, повідомляє БелТА.
«Хочу звернутися до українського народу та керівництва: давайте зробимо так, щоб ми завжди жили у мирі та злагоді», – сказав Лукашенко.
За його слова, «це наш шлях – шлях миролюбності та злагоди».
Варто нагадати, що 14 лютого під час зустрічі з українським політиком-пенсіонером Олександром Морозом Лукашенко заявив, що, за його інформацією, в Україні зараз вирішили відмовитися від білоруських калійних добрив та попросили Америку допомогти замістити цей товар. Але США, нібито, відмовили, оскільки вони самі переважно закуповують калій у Канаді. «Це треба в Америку звертатися, щоб закупити! А уявіть, яка ціна: добути, переробити, відвезти, залізничним транспортом, в портах завантажити, сюди за тисячі кілометрів, тут знову перевалка, знову залізничний транспорт, доки довезуть до селян... порядок дорожчий буде. Навіщо ви це робите за такої ситуації?», – обурився Лукашенко.
Зі свого боку народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі зазначив, що експорт калійних добрив становить близько 10% ВВП Білорусі. За інформацією депутата, таке рішення державного підприємства вже призвело до різкої зміни риторики самопроголошеного президента Білорусі.
Раніше повідомлялося, що Лукашенко пригрозив відключити Україні електрику та зупинити постачання палива.