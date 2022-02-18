Обережний Путін зірвався і кинувся в обійми Лукашенка (відео)

Лукашенко прилетів до Москви на зустріч зі своїм кремлівським покровителем

Під час зустрічі російського президента Володимира Путіна із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, російський лідер удостоїв Лукашенка обіймів, переконавшись, що той пройшов ПЛР-тестування. Відео із зустрічі двох диктаторів опублікував Telegram-канал Kremlinpool.

«ВідПЛРілись?», – поцікавився кремлівський лідер у Лукашенка перед тим, як укласти його в міцні обійми.

Telegram-канал Kremlinpool також повідомив, що зустріч двох диктаторів відбувається біла каміну, а стіл не є таким довгим, як під час зустрічі Путіна із європейськими лідерами,і, до того ж, прикрашений квітковою композицією.

Варто зазначити, що під час нещодавніх зустрічей президента РФ Володимира Путіна із президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем Путін перебував на значній відстані від них, з іншого боку довжелезного столу, який навіть став «героєм» інтернет-мемів.

Пізніше з’ясувалося, що такі безпрецедентні заходи безпеки було запроваджено тому, що обидва європейські політики відмовилися проходити ПЛР-тестування перед зустріччю з Путіним.

Проте під час зустрічі із президентом Аргентини Альберто Фернандесом, щепленим проти коронавірусу російською вакциною «Супутник V», Путін потиснув йому руку.

Раніше повідомлялося, що соцмережі висміяли Путіна, який посадив міністрів за довжелезний стіл (фото).

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