Трамп перестає вірити в перемогу лідера опозиції Гуайдо над Мадуро, – Bloomberg



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент США Дональд Трамп

На фоні цього Білий дім почав розглядати більш агресивні стратегії по відношенню до Мадуро

Президент США Дональд Трамп втрачає впевненість у тому, що лідер венесуельської опозиції, якого підтримав Білий дім, може коли-небудь скинути режим чинного президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Через сумніви лідера США щодо авторитету Гуайдо, у четвер віцепрезидент Майк Пенс провів зустріч з іншими високопоставленими посадовими особами, щоб переглянути стратегію Білого дома щодо Венесуели.

Хуан Гуайдо, лідер Національних зборів, який оголосив себе тимчасовим виконувачем обов’язків президента Венесуели за підтримки США на початку цього року, досі не зміг витіснити Мадуро, і американські чиновники тепер стурбовані тим, що він може незабаром втратити свою офіційну посаду.

Зазначається, що жоден військовий варіант не розглядається, але чиновники Білого дому обговорили нові підходи, в тому числі спробу встановити партнерські відносини з Росією, союзником Мадуро, для послаблення венесуельського лідера або посилення тиску на Кубу, головного «інвестора» Мадуро.

Також під час зустрічі чиновники вирішили відхилити ідею придушення індійського імпорту венесуельської нафти, яка є важливим фактором у фінансовому житті Мадуро.

Нагадаємо, що в травні 2018 року у Венесуелі відбулися президентські вибори. ЦВК країни визнала переможцем Ніколаса Мадуро, який набрав близько 70% голосів. При цьому опозиція оголосила бойкот цьому голосуванню.

У січні, на тлі масових протестів проти Мадуро, голова Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе виконувачем обов’язків президента країни.

Більшість країн Євросоюзу, США, Канада, Австралія і частина країн Латинської Америки заявили про визнання Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели, а Росія, Китай і Куба підтримали Мадуро.

Нагадаємо, Лідер опозиції Венесуели закликав прихильників до відновлення протестів.

Як повідомлялося, президент Венесуели Мадуро готується до можливих «провокацій» з боку США.