Трамп призначив посла в Росії



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Джон Салліван — адвокат, який працював на керівних посадах за президентів-республіканців у департаментах торгівлі, оборони та юстиції

Салліван стане ключовим гравцем у складних відносинах президента США з Москвою - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп призначив заступника держсекретаря Джона Саллівана на посаду американського посла в Російській Федерації.

Про це повідомляє AFP.

Зазначається, що таким чином Салліван стане ключовим гравцем у складних відносинах президента США з Москвою.

«Джон Салліван — адвокат, який працював на керівних посадах за президентів-республіканців у департаментах торгівлі, оборони та юстиції», - йдеться у повідомленні.

Раніше посаду американського посла в РФ обіймав Джон Хантсман, який подав заяву в серпні і пішов у відставку 3 жовтня 2019 року.

Після заяви Хантсмана Трамп уже натякав, що висуне кандидатуру Саллівана, наголосивши, що його «дуже поважа» і рекомендує державний секретар Майк Помпео.

Як повідомлялося, Трамп оголосив про відставку в.о. міністра внутрішньої безпеки США.