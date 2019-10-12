  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Трамп призначив посла в Росії

    • Розсилка
    Джон Салліван &mdash; адвокат, який працював на керівних посадах за президентів-республіканців у департаментах торгівлі, оборони та юстиції - Трамп призначив посла в Росії
    Джон Салліван — адвокат, який працював на керівних посадах за президентів-республіканців у департаментах торгівлі, оборони та юстиції

    Салліван стане ключовим гравцем у складних відносинах президента США з Москвою - ЗМІ

    Президент США Дональд Трамп призначив заступника держсекретаря Джона Саллівана на посаду американського посла в Російській Федерації.

    Про це повідомляє AFP.

    Зазначається, що таким чином Салліван стане ключовим гравцем у складних відносинах президента США з Москвою.

    «Джон Салліван — адвокат, який працював на керівних посадах за президентів-республіканців у департаментах торгівлі, оборони та юстиції», - йдеться у повідомленні.

    Раніше посаду американського посла в РФ обіймав Джон Хантсман, який подав заяву в серпні і пішов у відставку 3 жовтня 2019 року.

    Після заяви Хантсмана Трамп уже натякав, що висуне кандидатуру Саллівана, наголосивши, що його «дуже поважа» і рекомендує державний секретар Майк Помпео.

    Як повідомлялося, Трамп оголосив про відставку в.о. міністра внутрішньої безпеки США.

    Дональд Трамп
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ