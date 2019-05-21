Макрон заявив, що головними ворогами Європи є націоналісти, яких фінансує РФ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Макрон також відзначив небезпеку, що становлять для Європи США і Китай

Макрон вважає, що націоналісти виступають проти усього, що є в інтересах Франції

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що головними ворогами Європи нині є націоналісти, які також отримують підтримку і фінансування від росіян. Про це він сказав в інтерв'ю регіональним французьким ЗМІ, повідомляє «Укрінформ».

«Ворогами Європи є ті, хто не вірить у своє майбутнє. Націоналісти, які хочуть її розділити (Європу – ред.), є головними ворогами… Я вперше бачу зв'язок між націоналістами і закордонними інтересами, метою чого є знищення Європи», - сказав французький лідер.

Він додав, що росіяни нині, як ніколи є активними у фінансуванні та підтримці екстремістських партій в Європі.

Як відзначив Макрон, націоналісти виступають проти усього, що є в інтересах Франції.

«Їхній проект послаблює Францію і розділяє Європу», - переконаний президент.

Макрон також відзначив небезпеку, що становлять для Європи США і Китай. У зв'язку з цим він виступив за ухвалення європейської установчої конвенції між представниками нового керівництва Євросоюзу і громадянами після проведення виборів до Європарламенту 26 травня.

Цей документ, за словами президента Франції, має визначати стратегію Європи на наступні п'ять років та має включати й внесення змін до Угоди про ЄС.

Як повідомлялося, 23-26 травня у ЄС пройдуть вибори до Європарламенту.

У Франції, за соціологічними прогнозами, лідерами перегонів є ліберально-демократична партія Макрона «Республіка, вперед», а також крайня права націоналістична політична сила «Національне об'єднання» на чолі із лідером французьких націоналістів Марін Ле Пен.

Нагадаємо, Макрон закликав ЄС вжити заходів проти впливу Росії, Китаю і США.