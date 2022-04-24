Марін Ле Пен визнала поразку на виборах

Ле Пен додала, що продовжить свою боротьбу у французькій політиці

Марін Ле Пен визнала свою поразку на виборах президента Франції. Про це повідомляє ВВС.

Ле Пен додала, що продовжить свою боротьбу у французькій політиці – ультраправа кандидатка раніше заявляла, що може залишити політику, якщо програє.

Вона вважає свій результат на виборах перемогою для свого політичного руху.

Марін Ле Пен висловила вдячність людям, які проголосували за неї в провінціях, у сільській місцевості та на заморських територіях Франції.

Вона додала, що розпочне велику битву за парламентські вибори, які мають відбутися в червні.

Сьогодні, 24 квітня, у Франції відбувся другий тур президентських виборів. Еммануель Макрон згідно з даними екзитполів набирає близько 58% голосів.

Нагадаємо, за результатами першого туру, який відбувся 10 квітня, жоден із претендентів не отримав понад 50% підтримки. Переможцем із 27,6% голосів став Еммануель Макрон, Ле Пен фінішувала слідом – 23,41%.

Прокуратора Франції почала вивчати доповідь агентства Європейського Союзу щодо боротьби з шахрайством (OLAF), в якому кандидатку в президенти від ультраправих Марін Ле Пен і членів її партії звинувачують у привласненні коштів Євросоюзу.

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