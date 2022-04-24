Явка на виборах президента Франції перевищила 60%

На голосування у другому турі прийшло лише трохи менше виборців, ніж у першому

Явка виборців у другому турі президентських перегонів у Франції станом на 18:00 за київським часом склала 63,23%. Про це повідомляє France Info із посиланням на заяву Міністерства внутрішніх справ Франції.

Така явка на два пункти менше, ніж у на цей час було зафіксовано під час другого туру виборів 2017 році (65,30%).

Також цей показник майже на два пункти менше, ніж у першому турі (65,00%), який пройшов 10 квітня.

Нагадаємо, 24 квітня виборчі дільниці на материковій частині країни відкрилися о 8 годині ранку і працюватимуть до 19:00 або 20:00 за місцевим часом залежно від міста. Участь у голосуванні можуть взяти 48,7 млн громадян.

За результатами першого туру, який відбувся 10 квітня, жоден із претендентів не отримав понад 50% підтримки. Переможцем із 27,6% голосів став Еммануель Макрон, Ле Пен фінішувала слідом – 23,41%.

Згідно із соціологічним опитуванням, у другому турі французьких президентських виборів переможе чинний глава держави. Еммануеля Макрона готові підтримати 56% французів, тоді як Марін Ле Пен може розраховувати лише на 44%.