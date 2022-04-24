Макрон vs Ле Пен. У Франції другий тур виборів

У другий тур вийшли чинний президент Еммануель Макрон від партії «Вперед, Республіка» і Марін Ле Пен від партії «Національне об'єднання»

Соціологічні дослідження прогнозують перемогу Макрона

У неділю, 24 квітня, у Франції відбудеться другий тур виборів президента. За пост глави держави змагатимуться чинний лідер країни Еммануель Макрон та Марін Ле Пен.

Виборчі дільниці працюватимуть з 08:00 (з 09:00 за Києвом). Перші результати екзит-полів оприлюднять після завершення голосування – о 20:00 за місцевим часом (21:00 за Києвом).

За результатами першого туру, який відбувся 10 квітня, жоден із претендентів не отримав понад 50% підтримки.

Більшість кандидатів, що не вийшли у другий тур, закликали віддати голоси чинному президенту.

Еммануель Макрон виграв дебати проти Марін Ле Пен перед другим туром президентських виборів у Франції. 41% опитаних французів заявив, що саме Макрон виглядав на дебатах переконливішим. 31% підтримали позицію Ле Пен.

Згідно із соціологічним опитуванням, у другому турі французьких президентських виборів переможе чинний глава держави. Еммануеля Макрона готові підтримати 56% французів, тоді як Марін Ле Пен може розраховувати лише на 44%.

Нагадаємо, чинний президент Франції Еммануель Макрон у першому турі виборів глави держави, який відбувся 10 квітня, набрав 27,84% голосів. У другий тур вийшла Марін Ле Пен з 23,15% голосів.

Тим часом прокуратора Франції почала вивчати доповідь агентства Європейського Союзу щодо боротьби з шахрайством (OLAF), в якому кандидатку в президенти від ультраправих Марін Ле Пен і членів її партії звинувачують у привласненні коштів Євросоюзу.

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