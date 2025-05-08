Маск потрапив у скандал через високий паркан

Сусіди Маска вимагають знести паркан, який було зведено з порушенням норм

У США мільярдер Ілон Маск опинився в центрі чергового скандалу – його сусіди в Остіні (штат Техас) вимагають знести паркан, який було зведено з порушенням містобудівних норм. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

За даними видання, бізнесмен нещодавно став власником особняка в елітному районі міста, заплативши за нерухомість $6 млн. У перший час мешканці навіть не знали, що їхнім новим сусідом став саме Маск, оскільки на ділянці з'являлися лише будівельники та обслуговуючий персонал. Поступово там звели п’ятиметрову огорожу та високі сталеві ворота.

Суть конфлікту полягає в тому, що Маск, як зазначає The New York Times, має звичку починати будівництво без дозволів, оформлюючи документи вже постфактум. Так сталося і цього разу. За місцевими законами Остіну, будь-які паркани, що перевищують два метри у висоту, заборонені – незалежно від статусу чи фінансових можливостей власника.

Міська влада відмовилася робити виняток для Маска, побоюючись, що це може створити прецедент для інших заможних мешканців. Очікується, що незабаром відбудеться засідання міської ради, на якому обговорять подальшу долю скандальної конструкції.

Раніше ми писали, що у США спалахнув гучний конфлікт між мільярдером Ілоном Маском і міністром фінансів Скоттом Бессентом через кадрове рішення президента Дональда Трампа. Як повідомляє «Главком» з посиланням на Axios, між двома посадовцями відбулася публічна сварка, що завершилася фізичним втручанням помічника.

Причиною інциденту стала боротьба за контроль над Податковою службою США (IRS). Конфлікт загострився 17 квітня, коли Маск і Бессент зустрілися у коридорі Західного крила Білого дому. Свідки описали подію як «реслінг мільярдерів середнього віку». Маск звинуватив міністра у втручанні в кадрові ініціативи, тоді як Бессент у відповідь дорікнув Маску за порушення бюджетних домовленостей та назвав його «агентом Сороса».

Нагадаємо, генеральний директор Tesla та глава Департаменту державної ефективності США Ілон Маск заявив, що з травня суттєво скоротить час, який присвячує адміністрації Дональда Трампа, зосередившись на керуванні автомобільною компанією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Заява Маска пролунала на тлі падіння поставок застарілого модельного ряду Tesla. Інвестори масово розпродають акції компанії, сумніваючись, наскільки активно мільярдер займається Tesla.