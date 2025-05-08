Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Маск потрапив у скандал через високий паркан

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Маск потрапив у скандал через високий паркан
Маск полюбляє починати будівництво без дозволів
фото з відкритих джерел

Сусіди Маска вимагають знести паркан, який було зведено з порушенням норм

У США мільярдер Ілон Маск опинився в центрі чергового скандалу – його сусіди в Остіні (штат Техас) вимагають знести паркан, який було зведено з порушенням містобудівних норм. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

За даними видання, бізнесмен нещодавно став власником особняка в елітному районі міста, заплативши за нерухомість $6 млн. У перший час мешканці навіть не знали, що їхнім новим сусідом став саме Маск, оскільки на ділянці з'являлися лише будівельники та обслуговуючий персонал. Поступово там звели п’ятиметрову огорожу та високі сталеві ворота.

Суть конфлікту полягає в тому, що Маск, як зазначає The New York Times, має звичку починати будівництво без дозволів, оформлюючи документи вже постфактум. Так сталося і цього разу. За місцевими законами Остіну, будь-які паркани, що перевищують два метри у висоту, заборонені – незалежно від статусу чи фінансових можливостей власника.

Міська влада відмовилася робити виняток для Маска, побоюючись, що це може створити прецедент для інших заможних мешканців. Очікується, що незабаром відбудеться засідання міської ради, на якому обговорять подальшу долю скандальної конструкції.

Раніше ми писали, що у США спалахнув гучний конфлікт між мільярдером Ілоном Маском і міністром фінансів Скоттом Бессентом через кадрове рішення президента Дональда Трампа. Як повідомляє «Главком» з посиланням на Axios, між двома посадовцями відбулася публічна сварка, що завершилася фізичним втручанням помічника.

Причиною інциденту стала боротьба за контроль над Податковою службою США (IRS). Конфлікт загострився 17 квітня, коли Маск і Бессент зустрілися у коридорі Західного крила Білого дому. Свідки описали подію як «реслінг мільярдерів середнього віку». Маск звинуватив міністра у втручанні в кадрові ініціативи, тоді як Бессент у відповідь дорікнув Маску за порушення бюджетних домовленостей та назвав його «агентом Сороса».

Нагадаємо, генеральний директор Tesla та глава Департаменту державної ефективності США Ілон Маск заявив, що з травня суттєво скоротить час, який присвячує адміністрації Дональда Трампа, зосередившись на керуванні автомобільною компанією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Заява Маска пролунала на тлі падіння поставок застарілого модельного ряду Tesla. Інвестори масово розпродають акції компанії, сумніваючись, наскільки активно мільярдер займається Tesla.

Теги: США Ілон Маск скандал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Остання справа – впадати у крайнощі від чергової зміни позиції Трампа
Провалитися в Україні після Афганістану – це гірше для Трампа
17 квiтня, 14:31
Трамп сподівається на угоду між Україною та Росією «цього тижня»?
Трамп сподівається на угоду між Україною та Росією «цього тижня»?
22 квiтня, 15:00
Трамп хоче витратити $1 трлн на армію США
Трамп анонсував найбільший оборонний бюджет США в історії
8 квiтня, 08:07
Стало відомо, скільки коштуватиме iPhone, виготовлений у США: ціна зросте втричі
Стало відомо, скільки коштуватиме iPhone, виготовлений у США: ціна зросте втричі
10 квiтня, 07:16
Bloomberg писав, що американський посадовець під час зустрічі з Путіним порушуватиме питання про право України на власну армію
Віткофф прибув до Москви
25 квiтня, 11:23
Олександр Мацько сім років воював на «нулі»
Колишній працівник ТЦК назвав найстрашнішу роботу, якої уникали його колеги
27 квiтня, 20:34
Раніше президент США заявив, що буде затверджено оборонний бюджет в розмірі $1 трлн
Трамп збирається скоротити витрати США на $1 трлн
2 травня, 16:46
Очікується, що перебування Джулі Девіс в Києві буде зосереджено на подальшому розвитку стратегічного партнерства між Україною та США
Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс прибула до Києва
5 травня, 14:06
Ларс Локке Расмуссен викликав посла США
Голова МЗС Данії викликав американського посла після статті WSJ
Вчора, 21:24

Соціум

Три міста, які варто відвідати туристам: думка іноземного експерта
Три міста, які варто відвідати туристам: думка іноземного експерта
Із димаря пішов чорний дим: Конклав не обрав Папу Римського з першої спроби
Із димаря пішов чорний дим: Конклав не обрав Папу Римського з першої спроби
Влада Москви видала комунальникам біноклі: мають відслідковувати дрони
Влада Москви видала комунальникам біноклі: мають відслідковувати дрони
Конклав: посол України у Ватикані назвав ім’я «проукраїнського кандидата»
Конклав: посол України у Ватикані назвав ім’я «проукраїнського кандидата»
Дрони СБУ атакували російські військові заводи «Базальт» та «Сплав» – джерело
Дрони СБУ атакували російські військові заводи «Базальт» та «Сплав» – джерело
Колапс у російських аеропортах: пасажири сплять на підлозі й ставлять намети
Колапс у російських аеропортах: пасажири сплять на підлозі й ставлять намети

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
215K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 травня: ситуація на фронті
79K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 травня 2025
38K
Путін звинуватив Румунію у розв'язанні війни в Україні. МЗС відреагувало на кремлівські закиди
22K
Прогноз магнітних бур на 7-9 травня: якою буде сонячна активність
15K
Мерц заінтригував заявою щодо передання Taurus
15K
Пере речі окупантів. Колаборант Царьов прилаштував маму у Криму

Новини

Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
Вчора, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
6 травня, 20:44
В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
6 травня, 15:03
Угода про надра. Rothschild & Co з Дубая за €900 тис консультували Мінекономіки
6 травня, 12:25
Результати виборів у Румунії, взяття під варту ексзаступника Єрмака. Головне за 5 травня
5 травня, 21:06

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua