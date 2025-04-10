Стало відомо, скільки коштуватиме iPhone, виготовлений у США: ціна зросте втричі

Експерт пояснив, що навіть перенесення у США лише 10% виробничого ланцюга обійдеться Apple у близько $30 млрд

Адміністрація президента США Дональда Трампа запровадила нові мита, які можуть суттєво змінити ринок, і в разі виробництва iPhone в Америці його вартість може зрости втричі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Глобальний керівник відділу технологічних досліджень фінансової компанії Wedbush Securities Ден Айвз заявив, що ціна на iPhone може сягнути приблизно $3500 доларів, якщо їх вироблятимуть у Сполучених Штатах.

Айвз пояснив, що така різка зміна вартості пов'язана з необхідністю створення складної виробничої інфраструктури, яка наразі базується в Азії. За його словами, налагодження повноцінного виробництва в США, наприклад, у Західній Вірджинії чи Нью-Джерсі, призведе до виготовлення iPhone за ціною близько $3500 через високі витрати на будівництво заводів і виробництво мікросхем.

Експерт додав, що навіть перенесення лише 10% виробничого ланцюга обійдеться Apple у близько $30 млрд і вимагатиме три роки.

Зауважимо, що ще десятиліття тому виробництво та складання комплектуючих смартфонів було перенесено в Азію. Американські компанії натомість зосередилися на розробці програмного забезпечення та дизайні, що забезпечувало вищу рентабельність. Саме завдяки цьому рішенню Apple змогла стати однією з найдорожчих компаній світу та утвердитися як провідний виробник смартфонів.

Раніше повідомлялося, що тарифи можуть призвести до збільшення цін на iPhone на 43%. Акції Apple впали більш ніж на 8% після оголошення про підвищення тарифів у Білому домі.

До слова, більшість айфонів все ще виробляються в Китаї, який постраждав від 54% мит. Якщо вони збережуться, Apple постане перед важким вибором: взяти на себе додаткові витрати або перекласти їх на покупців.

Зауважимо, що наприкінці березня Apple за три дні направила до США з Індії п'ять літаків з iPhone та іншою продукцією, намагаючись наростити запаси перед запровадженням імпортних мит.