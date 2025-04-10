Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Стало відомо, скільки коштуватиме iPhone, виготовлений у США: ціна зросте втричі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Стало відомо, скільки коштуватиме iPhone, виготовлений у США: ціна зросте втричі
фото з відкритих джерел

Експерт пояснив, що навіть перенесення у США лише 10% виробничого ланцюга обійдеться Apple у близько $30 млрд

Адміністрація президента США Дональда Трампа запровадила нові мита, які можуть суттєво змінити ринок, і в разі виробництва iPhone в Америці його вартість може зрости втричі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Глобальний керівник відділу технологічних досліджень фінансової компанії Wedbush Securities Ден Айвз заявив, що ціна на iPhone може сягнути приблизно $3500 доларів, якщо їх вироблятимуть у Сполучених Штатах.

Айвз пояснив, що така різка зміна вартості пов'язана з необхідністю створення складної виробничої інфраструктури, яка наразі базується в Азії. За його словами, налагодження повноцінного виробництва в США, наприклад, у Західній Вірджинії чи Нью-Джерсі, призведе до виготовлення iPhone за ціною близько $3500 через високі витрати на будівництво заводів і виробництво мікросхем.

Експерт додав, що навіть перенесення лише 10% виробничого ланцюга обійдеться Apple у близько $30 млрд і вимагатиме три роки.

Зауважимо, що ще десятиліття тому виробництво та складання комплектуючих смартфонів було перенесено в Азію. Американські компанії натомість зосередилися на розробці програмного забезпечення та дизайні, що забезпечувало вищу рентабельність. Саме завдяки цьому рішенню Apple змогла стати однією з найдорожчих компаній світу та утвердитися як провідний виробник смартфонів.

Раніше повідомлялося, що тарифи можуть призвести до збільшення цін на iPhone на 43%. Акції Apple впали більш ніж на 8% після оголошення про підвищення тарифів у Білому домі.

До слова, більшість айфонів все ще виробляються в Китаї, який постраждав від 54% мит. Якщо вони збережуться, Apple постане перед важким вибором: взяти на себе додаткові витрати або перекласти їх на покупців.

Зауважимо, що наприкінці березня Apple за три дні направила до США з Індії п'ять літаків з iPhone та іншою продукцією, намагаючись наростити запаси перед запровадженням імпортних мит. 

Читайте також:

Теги: США тарифи Apple

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Державний секретар США Марко Рубіо та Дональд Трамп
Росія маніпулює миром: Вашингтон має зрозуміти, як його дурять
26 березня, 21:58
Зміна назви кафе відбулася після того, як Білий дім відмовив Україні у зброї та розвідці
У Києві два кафе, названі в честь Трампа, вирішили змінити назву
10 березня, 11:31
Круїзи піж СЩА та Канадою опинились у центрі скандалу
Круїзні лайнери під заборону? Канада отримала нову загрозу від США
17 березня, 15:10
«Укрзалізниця» ініціювала підвищення вантажних тарифів на 37%
Підвищення тарифів «Укрзалізниці» – це удар по інвестиційній привабливості України – експерт
20 березня, 11:50
Трамп: Люди, яких зловлять за саботаж щодо Tesla, матимуть дуже добрі шанси потрапити до в'язниці
Трамп пригрозив активістам за саботаж Tesla
21 березня, 10:51
Канада запустила промоційну рекламу у США
Атака на Трампа: Канада запустила промовисту рекламу у США
24 березня, 14:21
Алі Хаменеї раніше казав, що його країна не буде комунікувати зі Сполученими Штатами
Іран надіслав Трампу відповідь про ядерну угоду
28 березня, 08:58
Експерти вважають, Трамп може скористатися лазівкою в законі, що, ймовірно, дозволить йому очолювати країну до 90 років
Трамп може залишитися президентом США до свого 90-річчя
30 березня, 22:24
Скотт Бессент вважає, що США не ведуть проти Китаю торговельну війну
Міністр фінансів США пояснив підвищення мит для Китаю
Сьогодні, 06:42

Економіка

«Від серця». Трамп розповів, як ухвалював рішення про призупинення тарифів
«Від серця». Трамп розповів, як ухвалював рішення про призупинення тарифів
Вартість яєць у Туреччині зросла вдвічі: усе через допомогу Трампу
Вартість яєць у Туреччині зросла вдвічі: усе через допомогу Трампу
Стало відомо, скільки коштуватиме iPhone, виготовлений у США: ціна зросте втричі
Стало відомо, скільки коштуватиме iPhone, виготовлений у США: ціна зросте втричі
Міністр фінансів США пояснив підвищення мит для Китаю
Міністр фінансів США пояснив підвищення мит для Китаю
Трамп зупинив нові мита на 90 днів, але знову підвищив їх для Китаю
Трамп зупинив нові мита на 90 днів, але знову підвищив їх для Китаю
Заморожені активи Росії. Україна отримає від ЄС новий крупний транш
Заморожені активи Росії. Україна отримає від ЄС новий крупний транш

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
200K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 квітня: ситуація на фронті
159K
Сирський назвав метод, який допоможе боротися з ухиленням від мобілізації
71K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 квітня 2025
35K
Усіх начальників ТЦК було звільнено. Сухопутні сили показали цікаву статистику
35K
Ексначальник штабу «Азова» Кротевич закликав Сирського залишити посаду
28K
Головком розповів, скільки військових звільнилися б у разі демобілізації

Новини

10 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Полонені китайці дають свідчення, Насіров тікає від вироку суду до ЗСУ. Головне за 9 квітня
Вчора, 21:09
9 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Візит прем’єра Бельгії до Києва, ЗСУ взяли у полон громадян Китаю. Головне за 8 квітня
8 квiтня, 20:54
Підписання закону про добросовісного набувача та погрози Трампа у бік Китаю. Головне за 7 квітня
7 квiтня, 20:51
«Сталевий фронт» передає 70 дронів-розвідників на Покровський напрямок
7 квiтня, 17:53

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua