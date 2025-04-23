Маск скоротить свою роботу на адміністрацію Трампа після падіння продажів Tesla

Інвестори масово розпродають акції компанії, сумніваючись, наскільки активно нею займається мільярдер

Генеральний директор Tesla та глава Департаменту державної ефективності США Ілон Маск заявив, що з травня суттєво скоротить час, який присвячує адміністрації Дональда Трампа, зосередившись на керуванні автомобільною компанією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Заява Маска пролунала на тлі падіння поставок застарілого модельного ряду Tesla. Інвестори масово розпродають акції компанії, сумніваючись, наскільки активно мільярдер займається Tesla.

Дії посадовця викликали обурення: протестувальники пошкоджували автосалони Tesla, що позначилося на зниженні цінності бренду та зростанні обмінів авто. Тим часом продажі на головному ринку Tesla в США різко впали. Маск визнав невтішні наслідки для компанії.

Після закриття біржі Tesla відзвітувала про кращу, ніж очікувалося, прибутковість автопідрозділу, а також повідомила, що йде за графіком щодо випуску доступного автомобіля, що дало певну надію інвесторам на фоні зниження продажів.

Однак компанія заявила, що через три місяці перегляне прогноз зростання, оскільки складно оцінити вплив змін глобальної торгової політики на автотоварні та енергетичні ланцюги постачання.

«Невизначеність у галузі автомобілів та енергетики зростає через швидкі зміни торговельної політики, які негативно впливають на глобальні ланцюги постачання й структуру витрат Tesla та наших колег. Ця ситуація, разом зі зміною політичних настроїв, може істотно вплинути на попит у короткостроковій перспективі», – йдеться у звіті компанії.

Як відомо, компанія Tesla тимчасово призупинила прийом нових замовлень на моделі Model S і Model X на китайському ринку, включно з офіційним сайтом і мінідодатком у WeChat. Це сталося на тлі загострення торговельного конфлікту між США та Китаєм.

Митна війна ускладнює ситуацію, оскільки Tesla тимчасово припинила імпорт деяких компонентів із Китаю після того, як США підвищили мита на 145%. У відповідь Китай також ввів мита, і компанія призупинила нові замовлення на Model S та Model X у Китаї.

Водночас прибутковість у першому кварталі перевищила очікування, оскільки витрати на виробництво знизилися більш ніж на 17% рік до року – завдяки дешевшим сировинним матеріалам і оптимізації запуску Cybertruck.

Нагадаємо, мільярдер Ілон Маск планує залишити посаду голови Департаменту державної ефективності США (DOGE). Його повноваження як «особливого урядового співробітника» завершуються у травні 2025 року, і наразі невідомо, чи їх буде подовжено.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що «в певний момент» Департамент ефективності уряду (DOGE) припинить свою діяльність, враховуючи, що Ілон Маск доступний для нього лише як спеціальний державний службовець на 130 днів.