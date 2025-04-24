Маск та Бессент влаштували бійку у Білому домі – Axios

Причиною інциденту стала боротьба за контроль над Податковою службою США (IRS)

У США спалахнув гучний конфлікт між мільярдером Ілоном Маском і міністром фінансів Скоттом Бессентом через кадрове рішення президента Дональда Трампа. Як повідомляє «Главком» з посиланням на Axios, між двома посадовцями відбулася публічна сварка, що завершилася фізичним втручанням помічника.

Причиною інциденту стала боротьба за контроль над Податковою службою США (IRS). Конфлікт загострився 17 квітня, коли Маск і Бессент зустрілися у коридорі Західного крила Білого дому. Свідки описали подію як «реслінг мільярдерів середнього віку». Маск звинуватив міністра у втручанні в кадрові ініціативи, тоді як Бессент у відповідь дорікнув Маску за порушення бюджетних домовленостей та назвав його «агентом Сороса».

Передісторією конфлікту стало рішення Трампа 16 квітня призначити на посаду тимчасового керівника Податкової служби кандидата Маска – Гері Шеплі. Натомість Бессент просував свого заступника Майкла Фолкендера. Суперечка вийшла з-під контролю, і помічнику довелося фізично втрутитися, щоб розборонити Маска і Бессента.

Прессекретар Білого дому Каролін Левітт прокоментувала подію, заявивши, що подібні розбіжності є складовою «здорового політичного процесу», і наголосила, що всі посадовці працюють на основі довіри президента.

Це вже не перший конфлікт за участю Ілона Маска – раніше він вступав у суперечки з держсекретарем Марко Рубіо, міністром транспорту Шоном Даффі та торговим радником Пітером Наварро.

Попри хвилю критики в соцмережах, перемогу в кадровому протистоянні зрештою здобув Бессент, саме його кандидат Фолкендер був затверджений на посаді керівника Податкової служби. За даними Axios, обидві сторони не мають наміру йти на компроміс, і в Адміністрації очікують на подальше загострення конфлікту.

Раніше ми писали, що генеральний директор Tesla та глава Департаменту державної ефективності США Ілон Маск заявив, що з травня суттєво скоротить час, який присвячує адміністрації Дональда Трампа, зосередившись на керуванні автомобільною компанією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Заява Маска пролунала на тлі падіння поставок застарілого модельного ряду Tesla. Інвестори масово розпродають акції компанії, сумніваючись, наскільки активно мільярдер займається Tesla.