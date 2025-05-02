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Трамп збирається скоротити витрати США на $1 трлн

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Трамп збирається скоротити витрати США на $1 трлн
Раніше президент США заявив, що буде затверджено оборонний бюджет в розмірі $1 трлн
фото: Reuters

Адміністрація американського лідера ще не опублікувала бюджетний запит на 2026 фінансовий рік

Президент США Дональд Трамп анонсував скорочення видатків на понад $1 трлн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у соцмережі Truth Social.

Трамп каже, що зустрівся із спікером Палати представників і деякими з «більш консервативних членів палати» та дав їм зрозуміти, що він «за значне скорочення видатків».

«Ми збираємось скоротити витрати, сподіваємось, на суму понад $1 трлн, і все це увійде до «єдиного, великого, прекрасного закону», – заявив американський президент.

Американський лідер наголосив, що разом із членами Палати представників і сенаторами наполегливо просуватиме масштабні скорочення витрат.

Нагадаємо, американський лідер Дональд Трамп заявив, що його адміністрація затвердила оборонний бюджет США в розмірі близько $1 трлн. Трамп додав, що його адміністрація схвалить бюджет, який буде «найбільшим, який ми коли-небудь ухвалювали для армії».

Адміністрація Трампа ще не опублікувала бюджетного запиту на 2026 фінансовий рік, оскільки уряд діє в рамках тимчасового заходу фінансування цього року. До кінця весни проєкт бюджету не очікується

Агентство нагадало,  що ексглава Пентагону Ллойд Остін рекомендував США збільшити видатки на оборону приблизно на $50 млрд порівняно з прогнозованим показником на 2026 фінансовий рік. При цьому в найближчі роки бюджет Пентагону може перевищити $1 трлн.

Як відомо, оборонний бюджет США на 2025 рік склав близько $895 млрд. Водночас бюджет Пентагону планують скоротити на 8% упродовж наступних п'яти років

Як повідомлялося, адміністрація Трампа схвалила перший експорт зброї в Україну на суму $50 млн шляхом прямих комерційних продажів (DCS) Києву.

До слова,  Дональд Трамп заявив, що відтепер 8 травня його країна відзначатиме День перемоги у Другій світовій війні. На думку Трампа, США «зробили більше, ніж будь-яка інша країна», для досягнення перемоги у Другій світовій війні. До того ж 11 листопада відзначатиметься День перемоги у Першій світовій війні.

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Теги: США Дональд Трамп

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