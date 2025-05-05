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Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс прибула до Києва

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс прибула до Києва
Очікується, що перебування Джулі Девіс в Києві буде зосереджено на подальшому розвитку стратегічного партнерства між Україною та США
фото: Посольство США в Україні, мережа Х

Девіс прибула в Україну після підписання історичної Угоди про створення інвестиційного фонду відбудови України

Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс прибула до Києва. Про це повідомило Посольство США в Україні на своїй офіційній сторінці у соціальній мережі X (раніше Twitter), інфооррмує «Главком».

У повідомленні зазначається, що Девіс прибула в Україну після підписання історичної Угоди про створення інвестиційного фонду відбудови України. Посольство наголосило, що її візит відбувається у критичний час для продовження реалізації політики президента Трампа щодо України.

Очікується, що перебування Джулі Девіс в Києві буде зосереджено на подальшому розвитку стратегічного партнерства між Україною та Сполученими Штатами, а також на координації зусиль з відбудови української економіки та інфраструктури, що постраждали внаслідок російської агресії. 

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки 1 травня оголосили про призначення нової Тимчасової повіреної у справах США в Україні. Нею стала досвідчена дипломатка Джулія Девіс. 

Джулія Девіс є кар'єрним дипломатом з багаторічним стажем роботи в Державному департаменті США. Вона обіймала різні відповідальні посади в американських посольствах по всьому світу, зокрема в країнах Європи та Азії. Її досвід охоплює питання політичної безпеки, економічного співробітництва та культурного обміну.

Як зазначили у посольстві, протягом останніх 30 років Посол Девіс обіймала ключові посади, зокрема нинішню – Посла США на Кіпрі, а також попередню – Посла/Спеціального представника у справах Білорусі. Раніше вона працювала заступницею помічника Державного секретаря США з питань Західної Європи та Європейського Союзу, а також заступницею Постійного представника США при НАТО. 

Раніше повідомлялося, що Україна та США підписали угоду про корисні копалини та економічне партнерство. За словами посла України у США Оксани Маркарової, цей документ є дуже важливою частиною ширшої архітектури безпеки. За словами дипломатки, угода є рівноцінною – Україна та США разом керуватимуть інвестиційним фондом. Туди ввійдуть всі майбутні внески чи інвестиції США, в тому числі й військові угоди. Своєю чергою Україна вкладатиме у фонд кошти від нових ліцензій та нових розробок.

Теги: США посол Україна

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