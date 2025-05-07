Голова МЗС Данії викликав американського посла після статті WSJ

Міністр закордонних справ Данії після новин про посилення розвіддіяльності в Гренландії висловив занепокоєння

Міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен викликав американського посла після публікації в газеті The Wall Street Journal. У статті стверджувалося, що США активізують розвідувальну діяльність у Гренландії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DR.

Расмуссен наголосив, що не може підтвердити достовірність інформації, викладеної у статті, однак визнав, що вона викликає у нього занепокоєння: «Я прочитав статтю, і вона мене дуже непокоїть. Тому що ми не шпигуємо за друзями. Я не можу знати, чи це відбувається, бо про це написано в газеті. Але ті, хто висловлюється, не дуже рішуче спростовують це. І це мене турбує».

Міністр закордонних справ Данії зазначив, що особиста розмова з американським дипломатом допоможе з'ясувати, чи відповідають повідомлення журналістів дійсності.

«Це дуже тривожно, якщо хтось має такий підхід, як зараз, для отримання розвідувальних даних у Данії та Гренландії», – підсумував Ларс Локке Расмуссен.

Нагадаємо, у матеріалі The Wall Street Journal йдеться, що США активізують розвідку щодо Гренландії. Зазначено, що спецслужбам наказали зосередитись на зборі даних про рух за незалежність острова. За даними джерел медіа, національна розвідка під керівництвом Тулсі Габбард отримала директиву зосередити зусилля на зборі даних, що стосуються цієї території.