Трамп анонсував найбільший оборонний бюджет США в історії

Трамп заявив, що його адміністрація схвалить бюджет, який буде «найбільшим, який ми коли-небудь ухвалювали для армії»

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що його адміністрація затвердила оборонний бюджет США в розмірі близько $1 трлн. Про це інформує «Главком» з посиланням на Bloomberg.

«Ми дуже свідомо ставимося до витрат, але армія - це те, що ми повинні побудувати, і ми повинні бути сильними, тому що зараз навколо багато поганих сил», – сказав Трамп.

Трамп додав, що його адміністрація схвалить бюджет, який буде «найбільшим, який ми коли-небудь ухвалювали для армії».

Глава Пентагону Піт Гегсет відреагував на це: «Швидко: перший трильйон доларів бюджету Міністерства оборони США. Президент Дональд Трамп відновлює наші збройні сили – і швидко».

Bloomberg зауважило, що адміністрація Трампа ще не опублікувала бюджетного запиту на 2026 фінансовий рік, оскільки уряд діє в рамках тимчасового заходу фінансування цього року. До кінця весни проєкт бюджету не очікується

Агентство нагадало, що ексглава Пентагону Ллойд Остін рекомендував США збільшити видатки на оборону приблизно на $50 млрд порівняно з прогнозованим показником на 2026 фінансовий рік. При цьому в найближчі роки бюджет Пентагону може перевищити $1 трлн.

Нагадаємо, що оборонний бюджет США на 2025 рік склав близько $895 млрд.

Раніше повідомлялося, що бюджет Пентагону планують скоротити на 8% упродовж наступних п'яти років. Вказівку дав міністр оборони Сполучених Штатів Піт Гегсет.