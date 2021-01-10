Майк Пенс розглядає можливість перебрати на себе повноваження президента США

Пенс нарешті побачив мстивість президента Трампа

Віцепрезидент США Майк Пенс не виключає можливості застосування 25-ої поправки Конституції в разі, якщо поведінка Дональда Трампа загрожуватиме нації.

Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на джерела, наближені до віцепрезидента, передає Укрінформ.

«Джерело сказало, що в команді Пенса існує певна стурбованість з приводу ризиків застосування 25-ї поправки або навіть процесу імпічменту, оскільки Трамп може вчинити якісь необдумані дії, що можуть створити небезпеку для нації», – зазначається в повідомленні.

До вечора суботи Трамп і Пенс не спілкувалися після того, як Конгрес США штурмували прихильники чинного глави Білого дому, в результаті чого загинули п’ять людей, включаючи співробітника поліції. Трамп також не оприлюднив жодного публічного коментаря, щоби засудити смертельні погрози на адресу Пенса, висловлені в соціальних мережах його прихильниками.

«Пенс нарешті побачив мстивість президента», – заявило одне із джерел.

25 поправка Конституції США передбачає передачу повноваження глави Білого дому віцепрезидентові в разі, якщо президент не здатний керувати державою.

Нагадаємо, спікер Конгресу Пелосі виступила за негайне усунення Трампа від влади.

Також ряд представників Демократичної партії в Палаті представників і Сенаті висловилися за застосування 25-ї поправки до Конституції. Вона передбачає визнання чинного президента нездатним перебувати на посаді і його повноваження тимчасово переходять до віцепрезидента, яким є Майк Пенс.

Після заворушень у Вашингтоні, які надихнув Трамп, Республіканська партія та бізнес-еліта США почали обговорювати можливість дострокового усунення президента від влади. За найбільш ймовірним сценарієм, місце глави держави посяде віцепрезидент Майкл Пенс.

Як повідомлялося, демократи в понеділок готові почати процес імпічменту Трампу.

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