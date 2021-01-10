Майк Пенс розглядає можливість перебрати на себе повноваження президента США
25 поправка Конституції США передбачає передачу повноваження глави Білого дому віцепрезидентові
Пенс нарешті побачив мстивість президента Трампа
Віцепрезидент США Майк Пенс не виключає можливості застосування 25-ої поправки Конституції в разі, якщо поведінка Дональда Трампа загрожуватиме нації.
Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на джерела, наближені до віцепрезидента, передає Укрінформ.
«Джерело сказало, що в команді Пенса існує певна стурбованість з приводу ризиків застосування 25-ї поправки або навіть процесу імпічменту, оскільки Трамп може вчинити якісь необдумані дії, що можуть створити небезпеку для нації», – зазначається в повідомленні.
До вечора суботи Трамп і Пенс не спілкувалися після того, як Конгрес США штурмували прихильники чинного глави Білого дому, в результаті чого загинули п’ять людей, включаючи співробітника поліції. Трамп також не оприлюднив жодного публічного коментаря, щоби засудити смертельні погрози на адресу Пенса, висловлені в соціальних мережах його прихильниками.
«Пенс нарешті побачив мстивість президента», – заявило одне із джерел.
Нагадаємо, спікер Конгресу Пелосі виступила за негайне усунення Трампа від влади.
Також ряд представників Демократичної партії в Палаті представників і Сенаті висловилися за застосування 25-ї поправки до Конституції. Вона передбачає визнання чинного президента нездатним перебувати на посаді і його повноваження тимчасово переходять до віцепрезидента, яким є Майк Пенс.
Після заворушень у Вашингтоні, які надихнув Трамп, Республіканська партія та бізнес-еліта США почали обговорювати можливість дострокового усунення президента від влади. За найбільш ймовірним сценарієм, місце глави держави посяде віцепрезидент Майкл Пенс.
Як повідомлялося, демократи в понеділок готові почати процес імпічменту Трампу.