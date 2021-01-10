Трамп готується до імпічменту і шукає захисників для судового процесу

Інтереси Трампа представлятиме Джуліані – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість того, щоб Руді Джуліані і Алан Дершовіц захищали його, якщо йому загрожує ще один процес по імпічменту.

Про це повідомляє CNN.

Джерела видання повідомили, що інтереси Трампа представлятиме Джуліані.

Також Трамп розглядає можливість найму почесного професора школи права Гарвардського університету Алана Дершовіца.

Дершовіц спочатку відмовився від коментарів ЗМІ, але потім заявив: «Для мене було б честю і привілеєм захищати Конституцію Сполучених Штатів і першу поправку до Конституції від партійних спроб перетворити Конституцію в зброю».

Представник Джуліані також не відповів на запит про коментар.

Нагадаємо, спікер Конгресу Пелосі виступила за негайне усунення Трампа від влади.

Також ряд представників Демократичної партії в Палаті представників і Сенаті висловилися за застосування 25-ї поправки до Конституції. Вона передбачає визнання чинного президента нездатним перебувати на посаді і його повноваження тимчасово переходять до віцепрезидента, яким є Майк Пенс.

Після заворушень у Вашингтоні, які надихнув Трамп, Республіканська партія та бізнес-еліта США почали обговорювати можливість дострокового усунення президента від влади. За найбільш ймовірним сценарієм, місце глави держави посяде віцепрезидент Майкл Пенс.

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