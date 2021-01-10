Демократи в понеділок готові почати процес імпічменту Трампу

Статтю про оголошення імпічменту Дональду Трампу начебто готові підтримати як мінімум 180 конгресменів

Дональд Трамп не може залишатися в Білому домі, «оскільки несе відповідальність за заворушення у Вашингтоні 6 січня»

Група представників Демократичної партії США готова в понеділок, 11 січня, внести в Конгрес статтю про оголошення імпічменту президенту Дональду Трампу після спроби штурму Капітолію прихильниками глави Білого дому.

Про це повідомив у Twitter один із авторів цього документа конгресмен Тед Лью.

На думку демократів, Трамп не може залишатися в Білому домі, оскільки несе відповідальність за заворушення у Вашингтоні 6 січня.

«Ми внесемо на розгляд статтю для імпічменту в понеділок – під час засідання Палати представників», зазначив конгресмен Тед Лью.

Демократ повідомив, що статтю готові підтримати як мінімум 180 конгресменів.

Як відомо, Джо Байден має вступити на посаду 46-го президента США 20 січня 2021 року. До цього часу в США триває «перехідний період» для передачі влади новому американському лідерові.

Нагадаємо, спікер Конгресу Пелосі виступила за негайне усунення Трампа від влади.

Також ряд представників Демократичної партії в Палаті представників і Сенаті висловилися за застосування 25-ї поправки до Конституції. Вона передбачає визнання чинного президента нездатним перебувати на посаді і його повноваження тимчасово переходять до віце-президента, яким є Майк Пенс.

Після заворушень у Вашингтоні, які надихнув Трамп, Республіканська партія та бізнес-еліта США почали обговорювати можливість дострокового усунення президента від влади. За найбільш ймовірним сценарієм, місце глави держави посяде віцепрезидент Майкл Пенс.