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    Демократи в понеділок готові почати процес імпічменту Трампу

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    <p>Статтю про оголошення імпічменту Дональду Трампу начебто готові підтримати як мінімум 180 конгресменів</p> - Демократи в понеділок готові почати процес імпічменту Трампу

    Статтю про оголошення імпічменту Дональду Трампу начебто готові підтримати як мінімум 180 конгресменів

    Дональд Трамп не може залишатися в Білому домі, «оскільки несе відповідальність за заворушення у Вашингтоні 6 січня»

    Група представників Демократичної партії США готова в понеділок, 11 січня, внести в Конгрес статтю про оголошення імпічменту президенту Дональду Трампу після спроби штурму Капітолію прихильниками глави Білого дому.

    Про це повідомив у Twitter один із авторів цього документа конгресмен Тед Лью.

    На думку демократів, Трамп не може залишатися в Білому домі, оскільки несе відповідальність за заворушення у Вашингтоні 6 січня.

    «Ми внесемо на розгляд статтю для імпічменту в понеділок – під час засідання Палати представників», зазначив конгресмен Тед Лью.

    Демократ повідомив, що статтю готові підтримати як мінімум 180 конгресменів.

    Як відомо, Джо Байден має вступити на посаду 46-го президента США 20 січня 2021 року. До цього часу в США триває «перехідний період» для передачі влади новому американському лідерові.

    Нагадаємо, спікер Конгресу Пелосі виступила за негайне усунення Трампа від влади.

    Також ряд представників Демократичної партії в Палаті представників і Сенаті висловилися за застосування 25-ї поправки до Конституції. Вона передбачає визнання чинного президента нездатним перебувати на посаді і його повноваження тимчасово переходять до віце-президента, яким є Майк Пенс.

    Після заворушень у Вашингтоні, які надихнув Трамп, Республіканська партія та бізнес-еліта США почали обговорювати можливість дострокового усунення президента від влади. За найбільш ймовірним сценарієм, місце глави держави посяде віцепрезидент Майкл Пенс.

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      Теги: США Дональд Трамп партії політика вибори у США імпічмент
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