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    У світі

    Папа Римський «вражений» штурмом Конгресу США

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    6 січня прихильники чинного президента США Дональда Трампа увірвалися в будівлю Конгресу - Папа Римський «вражений» штурмом Конгресу США
    6 січня прихильники чинного президента США Дональда Трампа увірвалися в будівлю Конгресу

    За словами понтифіка, американці «дуже дисципліновані щодо демократії»

    Папа Римський Франциск засудив штурм Капітолія прихильниками 45-го президента США Дональда Трампа.

    Про це повідомляє Reuters.

    «Я був вражений, тому що ці люди (американці, – ред.) дуже дисципліновані щодо демократії. Завжди є щось, що не працює... з людьми, які йдуть шляхом проти суспільства, проти демократії, проти загального блага... Так, це треба засудити, цей рух, незалежно від того, хто до нього причетний», – сказав понтифік.

    За його словами, насильство може спалахнути де завгодно, і важливо зрозуміти, що пішло не так, аби подібне не повторилося.

    До слова, у США затримали «вікінга», який штурмував Капітолій. Нагадаємо, троє керівників служб безпеки Капітолію пішли у відставку після штурму.

    Як відомо, 6 січня Конгрес США зібрався, щоб затвердити перемогу Джо Байдена на президентських виборах. Однак засідання довелося перервати, коли були сертифіковані лише 12 з 538 голосів виборників, оскільки прихильники чинного президента США Дональда Трампа увірвалися в будівлю Конгресу.

    Для придушення заворушень у Вашингтон ввели Національну гвардію й оголосили в місті надзвичайний стан.

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    Теги: США Папа Римський акція політика протест Вашингтон
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