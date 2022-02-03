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    Розвідка США має план вторгнення Росії в Україну – The Washington Post

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    Розвідка США отримала план можливого вторгнення Росії в Україну - Розвідка США має план вторгнення Росії в Україну – The Washington Post
    Розвідка США отримала план можливого вторгнення Росії в Україну
    фото: міноборони РФ

    Росія начебто запланувала великий теракт для виправдання свого вторгнення в Україну

    У США є докази того, що Російська Федерація розробила план, схвалений на високому рівні в Москві, щоби створити привід для вторгнення в Україну. Про це інформує видання The Washington Post з посиланням на декілька власних джерел.

    Деталі плану були розсекречені американською розвідкою. Очікується, що вони будуть розкриті адміністрацією Байдена 3 лютого.

    Зазначається, що передбачувана операція включатиме трансляцію на широку аудиторію зображень жертв серед цивільного населення на сході України та, можливо, за кордоном у Росії з метою створити привід для вторгнення в Україну.

    За словами одного американського чиновника, який побажав залишитися анонімним, поки неясно, чи будуть ці втрати реальними чи фейковими.

    Американські посадовці, ознайомлені з планом, кажуть, що його було розроблено російськими спецслужбами і він перебуває на завершальній стадії підготовки.

    The Washington Post уточнює, що цей план пов’язаний з іншими змовами, розкритими західною розвідкою, але відокремлений від них.

    «Звичайно, всі вони пов’язані, але це конкретна операція, призначена для створення потенційного приводу, – наголосив один з американських чиновників.

    Тим часом до України прибув сьомий літак із американськими боєприпасами.

    За даними НАТО Росія перекинула в Білорусь найбільше військ з часів холодної війни.

    Додамо, що Міністр оборони оцінив кількість російських військових біля кордонів.

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    Теги: Росія США НАТО
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    Розвідка США має план вторгнення Росії в Україну – The Washington Post