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    Ображена на Німеччину Росія закриває Deutsche Welle у Москві

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    Москва закриває корпункт німецького видання Deutsche Welle - Ображена на Німеччину Росія закриває Deutsche Welle у Москві
    Москва закриває корпункт німецького видання Deutsche Welle
    фото: Reuters

    Росія позбавить акредитації всіх співробітників російського бюро Deutsche Welle, кореспондентський пункт буде закрито

    У відповідь на заборону мовлення у ФРН російського пропагандистського телеканалу Russia Today (RT DE), міністерство закордонних справ Росії заборонило роботу німецького державного телеканалу Deutsche Welle. Про це повідомили у пресцентрі зовнішньополітичного відомства країни-агресорки.

    «У рамках оголошених 2 лютого заходів у відповідь на недружні дії ФРН щодо заборони супутникового та іншого мовлення німецькомовного телеканалу RT DE російська сторона має намір у відповідь реалізувати перший етап заходів», – йдеться в заяві МЗС РФ.

    Зазначається, що Росія позбавить акредитації всіх співробітників російського бюро Deutsche Welle, кореспондентський пункт буде закрито, супутникове та інше мовлення припинено, а також буде ініційовано процедуру визнання компанії іноземним агентом. Крім того, співробітникам DW заборонять в’їзд до Росії.

    У міністерстві наголошують, що це лише перший етап реакції РФ.

    «Інформація про наступні етапи заходів у відповідь буде своєчасно опублікована», – запевнили у російському МЗС.

    Нагадаємо, 2 лютого стало відомо, що Німецька комісія з ліцензування та нагляду заборонила мовлення у ФРН російського пропагандистського телеканала Russia Today (RT DE). Головна редакторка RT Маргарита Симоньян відреагувала на рішення німецької комісії, назвавши його «повною нісенітницею». Симоньян запропонувала Роскомнагляду заборонити Deutsche Welle.

    У грудні 2021 року YouTube видалив новий канал російських пропагандистів.

    У вересні Google забанив російських пропагандистів у Німеччині. Росія відповіла істерикою та погрозами.

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    Теги: МЗС Росія ЗМІ Німеччина пропаганда скандал журналіст
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    Ображена на Німеччину Росія закриває Deutsche Welle у Москві