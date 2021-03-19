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    Мексика: літак із сотнею пасажирів впав на ніс і потрапив на відео

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    Бортпровідники і співробітники аеропорту допомагали мандрівникам залишити аварійний літак по надувних трапах - Мексика: літак із сотнею пасажирів впав на ніс і потрапив на відео
    Бортпровідники і співробітники аеропорту допомагали мандрівникам залишити аварійний літак по надувних трапах
    Фото: JacdecNew

    Ніхто із 127 людей, що знаходилися на борту, не постраждав

    У Мексиці літак авіакомпанії Viva Aerobus з сотнею пасажирів на борту впав на носову частину через поломку передньої опори шасі. Інцидент потрапив на відео, запис було опубліковано у Twitter.

    На розміщених в мережі кадрах видно повітряне судно, частина якого лежить на льотному полі. Бортпровідники і співробітники аеропорту тим часом допомагають мандрівникам залишити аварійний літак по надувних трапах.

    Як уточнює портал Simple Flying, інцидент стався 18 березня, близько 13:40 за місцевим часом у авіагавані Пуерто-Вальярта: лайнер Airbus A320 готувався до вильоту до Монтеррея. Поломка на судні виникла в процесі кермування по злітно-посадковій смузі.

    В результаті екіпаж був змушений евакуювати всіх пасажирів - ніхто із 127 людей, що знаходилися на борту, не постраждав.

    Теги: лайнер літак авіаперевезення надзвичайні ситуації аварія Мексика
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