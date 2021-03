Мексика: літак із сотнею пасажирів впав на ніс і потрапив на відео

У Мексиці літак авіакомпанії Viva Aerobus з сотнею пасажирів на борту впав на носову частину через поломку передньої опори шасі. Інцидент потрапив на відео, запис було опубліковано у Twitter.

На розміщених в мережі кадрах видно повітряне судно, частина якого лежить на льотному полі. Бортпровідники і співробітники аеропорту тим часом допомагають мандрівникам залишити аварійний літак по надувних трапах.

All 127 on board evacuated via chutes a minute after the nose gear broke and collapsed during a 180-degree turn for line-up on runway 22. pic.twitter.com/vSYZnJtbnP