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    За добовою смертністю від Covid у світі лідирують Мексика і Росія

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    В Європі за добовим приростом коронавірусу лідирують Британія, Росія - За добовою смертністю від Covid у світі лідирують Мексика і Росія

    В Європі за добовим приростом коронавірусу лідирують Британія, Росія

    Фото з відкритих джерел

    Україна серед країн світу займає 40 місце за кількістю нових інфікувань

    За добу 26 серпня у світі діагностували понад 543 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у США, Індії, Британії, також за добовою смертністю лідирують Мексика і Росія.

    Про це повідомляє сайт Worldometers.

    Зокрема, у США зафіксували понад 72 тисячі, в Індії – понад 45 тисяч, у Британії – понад 32 тисячі нових інфікувань.

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    Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Бразилія і Японія.

    Україна серед країн світу займає 40 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 11 позицію.

    В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Росія, Франція, а добовою смертністю від коронавірусу – Росія, Британія, Франція, Україна у цьому рейтингу – на 5 місці.

    За весь час пандемії вилікувались від недуги 193680868 осіб. Наразі нараховується понад 18 млн активних випадків захворювання.

    З початку пандемії підтверджено 4508043 смерті від Covid-19.

    Як повідомлялося, за минулу добу у світі діагностували понад 711 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у США, Індії, Британії. За добовою смертністю Україна знаходиться на п’ятому місці в Європі.

    Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 1906 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 134, медпрацівників – 40. Також за минулу добу госпіталізовано – 772 особи, летальних випадків – 34, одужало – 685 осіб.

    Теги: Росія Україна хвороби коронавірус
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    За добовою смертністю від Covid у світі лідирують Мексика і Росія