Меркель стала почесним доктором Університету Джона Гопкінса
Для Меркель, яка за фахом є фізиком, це 18-та за рахунком наукова ступінь почесного доктора
Меркель наголосила на особливій ролі цього наукового закладу в період пандемії, коли він надавав найточніші та найоперативніші дані про кількість захворювань по всьому світі.
Вона підкреслила важливість міжнародної співпраці в період пандемії, яка ще далеко не завершена і не може бути подолана без спільних зусиль.
Вона також наголосила на особливих відносинах між ФРН і США з моменту завершення Другої світової війни, в ході об’єднання Німеччини та до сьогодні.
«Німеччина та Америка зв’язані між собою найтіснішим чином», – заявила Меркель.
Для Меркель, яка за фахом є фізиком, це 18-та за рахунком наукова ступінь почесного доктора.
Нагадаємо, у Берліні відбулася зустріч Володимира Зеленського і канцлера Німеччини Ангели Меркель, яка загалом тривала понад 4 години.
До слова, Меркель обіцяє, що «Північний потік-2» не замінить український транзит.
Джерело: Укрінформ