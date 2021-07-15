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    Меркель стала почесним доктором Університету Джона Гопкінса

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    Меркель стала почесним доктором Університету Джона Гопкінса - Меркель стала почесним доктором Університету Джона Гопкінса
    Меркель стала почесним доктором Університету Джона Гопкінса
    Фото: dpa

    Для Меркель, яка за фахом є фізиком, це 18-та за рахунком наукова ступінь почесного доктора

    Канцлер ФРН Ангела Меркель стала почесним доктором американського Університету Джона Гопкінса. Церемонія відбулась у рамках її офіційного візиту до США 15 липня.

    Меркель наголосила на особливій ролі цього наукового закладу в період пандемії, коли він надавав найточніші та найоперативніші дані про кількість захворювань по всьому світі.

    Вона підкреслила важливість міжнародної співпраці в період пандемії, яка ще далеко не завершена і не може бути подолана без спільних зусиль.

    Вона також наголосила на особливих відносинах між ФРН і США з моменту завершення Другої світової війни, в ході об’єднання Німеччини та до сьогодні.

    «Німеччина та Америка зв’язані між собою найтіснішим чином», – заявила Меркель.

    Для Меркель, яка за фахом є фізиком, це 18-та за рахунком наукова ступінь почесного доктора.

    Нагадаємо, у Берліні відбулася зустріч Володимира Зеленського і канцлера Німеччини Ангели Меркель, яка загалом тривала понад 4 години.

    До слова, Меркель обіцяє, що «Північний потік-2» не замінить український транзит.

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    Джерело: Укрінформ

    Теги: МЗС США Німеччина Ангела Меркель
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    Меркель стала почесним доктором Університету Джона Гопкінса