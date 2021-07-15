Білий дім: Ми ніколи не уточнювали, коли Зеленський зустрінеться з Байденом

Раніше Володимир Зеленський казав, що очікує на візит у Вашингтон у липні

«Ми все ще очікуємо візиту президента Зеленського у Білий дім цього літа, але поки не можемо оголосити дату», заявив представник Білого дому

У Білому домі підтвердили, що очікують візиту президента України Володимира Зеленського в США цього літа, однак конкретну дату назвати не змогли.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому за підсумками брифінгу представників адміністрації президента США.

«Коли цього літа президент (Джо Байден, – ред.) розмовляв з президентом Зеленським, він запросив його відвідати Вашингтон цього літа. Ми ніколи не уточнювали, в якому місяці це відбуватиметься, і все ще очікуємо візиту президента Зеленського у Білий дім цього літа, але поки не можемо оголосити дату» , – сказав представник Білого дому.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський очікує від зустрічі з президентом США Джо Байденом конкретики та співробітництва у сферах безпеки, оборони та економіки.

Також на днях Володимир Зеленський розповів про активну підготовку його візиту до Сполучених Штатів Америки, який має стати змістовним і максимально результативним.