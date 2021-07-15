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    Білий дім: Ми ніколи не уточнювали, коли Зеленський зустрінеться з Байденом

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    Раніше Володимир Зеленський казав, що очікує на візит у Вашингтон у липні - Білий дім: Ми ніколи не уточнювали, коли Зеленський зустрінеться з Байденом

    Раніше Володимир Зеленський казав, що очікує на візит у Вашингтон у липні

    Фото: zbruc.eu

    «Ми все ще очікуємо візиту президента Зеленського у Білий дім цього літа, але поки не можемо оголосити дату», заявив представник Білого дому

    У Білому домі підтвердили, що очікують візиту президента України Володимира Зеленського в США цього літа, однак конкретну дату назвати не змогли.

    Про це повідомляє пресслужба Білого дому за підсумками брифінгу представників адміністрації президента США.

    «Коли цього літа президент (Джо Байден, – ред.) розмовляв з президентом Зеленським, він запросив його відвідати Вашингтон цього літа. Ми ніколи не уточнювали, в якому місяці це відбуватиметься, і все ще очікуємо візиту президента Зеленського у Білий дім цього літа, але поки не можемо оголосити дату» , – сказав представник Білого дому.

    Зазначимо, президент України Володимир Зеленський очікує від зустрічі з президентом США Джо Байденом конкретики та співробітництва у сферах безпеки, оборони та економіки.

    Також на днях Володимир Зеленський розповів про активну підготовку його візиту до Сполучених Штатів Америки, який має стати змістовним і максимально результативним.

    Наприкінці червня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і заступниця державного секретаря Сполучених Штатів Америки з політичних питань Вікторія Нуланд обговорили деталі майбутнього візиту президента України Володимира Зеленського до США на запрошення американського лідера Джо Байдена.

    Нагадаємо, ввечері 7 червня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Як розповів представник Білого дому на брифінгу у Вашингтоні, Байден сказав Зеленському, що він «твердо відстоюватиме суверенітет України».

    Також під час розмови Байден запросив українського президента у Білий дім. Ймовірний візит Зеленського до адміністрації Байдена відбудеться уже цього літа.

    «Дякую Джо Байдену за запрошення під час нашої телефонної розмови відвідати Білий дім у липні цього року. Дуже очікую на зустріч, щоб обговорити шляхи розширення стратегічної співпраці України та США», – заявив Зеленський.

    Зазначимо, це вже друга телефонна розмова Зеленського і Байдена цього року. Президент США Джозеф Байден провів першу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським 2 квітня

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    Теги: США Джозеф Байден політика Володимир Зеленський Україна президент Вашингтон
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    Білий дім: Ми ніколи не уточнювали, коли Зеленський зустрінеться з Байденом