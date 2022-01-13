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    Міністерка оборони Німеччини вважає «Північний потік-2» суто економічним проєктом

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    Очільниця міністерства оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт закликала&nbsp;не змішувати російський газопровід із конфліктом між Україною та РФ - Міністерка оборони Німеччини вважає «Північний потік-2» суто економічним проєктом
    Очільниця міністерства оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт закликала не змішувати російський газопровід із конфліктом між Україною та РФ
    фото з відкритих джерел

    У ФРН не хочуть пов’язувати російський газопровід з агресією РФ

    Міністерство оборони Німеччини називає «Північний поток-2» виключно економічним проєктом. Німецькі чиновники закликали не змішувати російський газопровід із конфліктом між Україною та РФ. Про це повідомила очільниця міністерства оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт в інтерв’ю RBB.

    «Нам не потрібно втягувати це (тему «Північного потоку-2» – ред.) у цей конфлікт. Нам потрібно вирішити цей конфлікт через переговори. І у нас зараз є така нагод», – сказала Ламбрехт.

    За її словами, не варто використовувати для пошуку рішень «проєкти, які із цим зовсім не пов’язані».

    «Це не вдасться», – резюмувала глава міноборони Німеччини.

    Днями голова правлячої партії Німеччини підтримав «Північний потік-2».

    Напередодні США пригрозили Росії наслідками для «Північного потоку-2». «Північний потік-2» – російський геополітичний проєкт, який підриває геополітичну безпеку і національну безпеку значної частини євроатлантичного співтовариства», – заявила заступниця держсекретаря США Венді Шерман.

    Як повідомлялося, США співпрацюють з Німеччиною над затримкою запуску «Північного потоку-2».

    Раніше глава МЗС Франції назвав умову закриття «Північного потоку-2». До слова, віцеканцлер Німеччини допустив зупинку «Північного потоку-2» через Україну.

    Ще Вітренко попередив новий уряд Німеччини про небезпеку.

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    Теги: Росія газ економіка Німеччина Газпром Міноборони Європа Північний потік-2
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    Міністерка оборони Німеччини вважає «Північний потік-2» суто економічним проєктом