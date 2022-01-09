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    Голова правлячої партії Німеччини підтримав «Північний потік-2»

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    Генеральний секретар Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Кевін Кюнерт виступив наа захист російського гаазопроводу&nbsp; - Голова правлячої партії Німеччини підтримав «Північний потік-2»
    Генеральний секретар Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Кевін Кюнерт виступив наа захист російського гаазопроводу 
    фото: reuters.com

    Кюнерт зазначив, що російський проєкт не варто змішувати з політикою

    Трубопровід «Північний потік-2» для доставки російського газу до Німеччини не слід змішувати з політичними суперечками та суперечками щодо прав людини з Москвою, заявив генеральний секретар Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Кевін Кюнерт (Kevin Kühnert). Інтерв’ю з політиком агентство Reuters опублікувало 8 січня.

    «Північний потік-2», так би мовити, майже підключений до мережі, і лише відсутність юридичних дозволів перешкоджає остаточному початку роботи», – констатував Кюнерт у розмові з агентством. «На певному етапі в таких дискусіях необхідний мир із політичного та правового погляду», – сказав він.

    Кюнерт зазначив, що проєкт не варто змішувати із реакцією на розбіжності між Росією та Україною. У плані цих питань у Берліна є чітка позиція та дипломатична стратегія, наголосив соціал-демократ.

    Нагадаємо, напередодні Зеленський закликав Сенат США запровадити санкції проти «Північного потоку-2».

    Раніше глава МЗС Франції назвав умову закриття «Північного потоку-2».

    До слова, віцеканцлер Німеччини допустив зупинку «Північного потоку-2» через Україну.

    Як відомо, Вітренко попередив новий уряд Німеччини про небезпеку.

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    Теги: Росія газ Німеччина Газпром санкції Європа Україна
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    Голова правлячої партії Німеччини підтримав «Північний потік-2»