Агресія проти України: США пригрозили Росії наслідками для «Північного потоку-2»

США вважають, що російський газопровід підриває безпеку в Європі

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман заявила, у разі нової агресії Росії проти України запуск «Північного потоку-2» ускладниться. Про це вона сказала на брифінгу після засідання Ради НАТО-Росія.

«Північний потік-2» – російський геополітичний проєкт, який підриває геополітичну безпеку і національну безпеку значної частини євроатлантичного співтовариства», – заявила Шерман.

Вона також зазначила, що газопровід зараз не працює, оскільки Німеччина призупинила сертифікацію. Заступниця держсекретаря нагадала слова свого шефа Ентоні Блінкена, який раніше заявив: «з нашої точки зору дуже важко уявити собі постачання газу по трубі, якщо РФ почне нову агресію проти України».

Як повідомлялося, США співпрацюють з Німеччиною над затримкою запуску «Північного потоку-2».

Нагадаємо, у січні Володимир Зеленський закликав Сенат США запровадити санкції проти «Північного потоку-2».

Раніше глава МЗС Франції назвав умову закриття «Північного потоку-2». До слова, віцеканцлер Німеччини допустив зупинку «Північного потоку-2» через Україну.

Ще Вітренко попередив новий уряд Німеччини про небезпеку.

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