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    У світі

    Міністр оборони Білорусі звинуватив Україну у спробі перевороту

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    За словами міністра, врятувати країну від беззаконня і свавілля вдалося завдяки злагодженим діям силовиків і підтримці білорусами рішень Олександра Лукашенка - Міністр оборони Білорусі звинуватив Україну у спробі перевороту
    За словами міністра, врятувати країну від беззаконня і свавілля вдалося завдяки злагодженим діям силовиків і підтримці білорусами рішень Олександра Лукашенка

    Деструктивні сили, що підігріваються керівництвом Польщі, Литви, Чехії та України, викрили в спробах зробити неконституційну зміну влади в Білорусі - Хрєнін

    Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін звинуватив Польщу, Литву, Чехію та Україну у спробі перевороту. Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони Республіки Білорусь.

    «Деструктивні сили, що підігріваються керівництвом Польщі, Литви, Чехії та України, викрили в спробах зробити неконституційну зміну влади в Білорусі», - заявив Хренін.

    За його словами, врятувати країну від беззаконня і свавілля вдалося завдяки злагодженим діям силовиків і підтримці білорусами рішень Олександра Лукашенка.

    Хренін додав, що зараз «певні сили на Заході», зазнавши невдачі у спробі організації «кольорової революції», перейшли до ведення гібридної війни, застосовуючи «безпрецедентні заходи дипломатичного та політико-економічного тиску». Він розповів про жорстку інформаційну боротьбу і концентрацію сил НАТО в сусідніх з Білоруссю країнах.

    Як повідомлялося, Лукашенко заявив, що протестами в Білорусі керують з-за кордону, у тому числі, і з України.

    До слова, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив Україну в перекиданні у Білорусь сотень екстремістів для дестабілізації ситуації в країні. 

    Раніше МЗС повідомило, що Україна припинила всі контакти з Білоруссю.

    Нагадаємо, колишній президент Європейської ради і голова Європейської народної партії Дональд Туск заявив, що в 2014 році Олександр Лукашенко пропонував Євросоюзу створити союз України і Білорусі та планував стати президентом обох країн.

    Як відомо, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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