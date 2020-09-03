  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Лукашенко хотів стати президентом союзу України і Білорусі – Туск

    • Розсилка
    Зараз&nbsp;Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі - Лукашенко хотів стати президентом союзу України і Білорусі – Туск
    Зараз Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі

    За словами Дональда Туска, Лукашенко боявся втратити владу

    Колишній президент Європейської ради і голова Європейської народної партії Дональд Туск заявив, що в 2014 році Олександр Лукашенко пропонував Євросоюзу створити союз України і Білорусі та планував стати президентом обох країн.

    Про це Туск заявив в інтерв'ю Onet.pl.

    За його словами, Лукашенко запевняв, що це єдиний спосіб зупинити російську агресію.

    «Мені тоді подзвонив Лукашенко, я все ще був прем'єр-міністром (Польщі, – ред), і він прямо запропонував переконати ЄС, що він може бути гарантом мирного вирішення української проблеми. І підтримати його ідею про особистий союз Білорусі та України з ним, як президентом обох країн», – сказав Туск.

    Він додав, що Лукашенко боявся втратити владу у Білорусі ще в 2014 році.

    «Тоді всі боялися, що Росія не зупиниться на анексії Криму, а Лукашенко побоюється неконтрольованого розвитку подій, жертвою якого може стати не тільки Україна, але і Білорусь. І це теж могло означати його кінець (на посаді президента, – ред)», – додав ексочільник Європейської ради.

    До слова, раніше Туск закликав Лукашенка опублікувати достовірні дані виборів президента Білорусі, які відбулися у серпні цього року.

    Як відомо, Велика Британія, ЄС, Канада і США обговорюють введення санкцій проти Білорусі.

    Натомість 2 вересня Білорусь відповіла на санкції країн Балтії.

    Нагадаємо 1 вересня керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна ухвалить економічні рішення у відповідь на санкції країн Балтії.

    Як відомо, Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти 30 чиновників з Білорусі, в тому числі й щодо президента Олександра Лукашенка.

    Фігурантам списку заборонено в'їжджати до країн Балтії, а в майбутньому перелік може бути розширено. Під санкції потрапили особи, які відповідальні за фальсифікацію результатів виборів і силові розгони демонстрантів.

    Також посли ЄС планують затвердити санкції щодо Білорусі.

    Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

    Читайте також: 
    Білорусь ЄС Росія Польща Олександр Лукашенко агресія політика Україна Дональд Туск президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ