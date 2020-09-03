Лукашенко хотів стати президентом союзу України і Білорусі – Туск



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Зараз Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі

За словами Дональда Туска, Лукашенко боявся втратити владу

Колишній президент Європейської ради і голова Європейської народної партії Дональд Туск заявив, що в 2014 році Олександр Лукашенко пропонував Євросоюзу створити союз України і Білорусі та планував стати президентом обох країн.

Про це Туск заявив в інтерв'ю Onet.pl.

За його словами, Лукашенко запевняв, що це єдиний спосіб зупинити російську агресію.

«Мені тоді подзвонив Лукашенко, я все ще був прем'єр-міністром (Польщі, – ред), і він прямо запропонував переконати ЄС, що він може бути гарантом мирного вирішення української проблеми. І підтримати його ідею про особистий союз Білорусі та України з ним, як президентом обох країн», – сказав Туск.

Він додав, що Лукашенко боявся втратити владу у Білорусі ще в 2014 році.

«Тоді всі боялися, що Росія не зупиниться на анексії Криму, а Лукашенко побоюється неконтрольованого розвитку подій, жертвою якого може стати не тільки Україна, але і Білорусь. І це теж могло означати його кінець (на посаді президента, – ред)», – додав ексочільник Європейської ради.

До слова, раніше Туск закликав Лукашенка опублікувати достовірні дані виборів президента Білорусі, які відбулися у серпні цього року.

Як відомо, Велика Британія, ЄС, Канада і США обговорюють введення санкцій проти Білорусі.

Натомість 2 вересня Білорусь відповіла на санкції країн Балтії.

Нагадаємо 1 вересня керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна ухвалить економічні рішення у відповідь на санкції країн Балтії.

Як відомо, Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти 30 чиновників з Білорусі, в тому числі й щодо президента Олександра Лукашенка.

Фігурантам списку заборонено в'їжджати до країн Балтії, а в майбутньому перелік може бути розширено. Під санкції потрапили особи, які відповідальні за фальсифікацію результатів виборів і силові розгони демонстрантів.

Також посли ЄС планують затвердити санкції щодо Білорусі.

Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.