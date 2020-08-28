  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Україна припинила всі контакти з Білоруссю, – МЗС

    • Розсилка
    Дмитро Кулеба заявив, що контактів між президентами України та Білорусі немає та не плануються - Україна припинила всі контакти з Білоруссю, – МЗС
    Дмитро Кулеба заявив, що контактів між президентами України та Білорусі немає та не плануються

    Востаннє глави держав спілкувалися після виборів у Білорусі

    Київ призупинив всі контакти з Мінськом.

    Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу «1+1».

    «Тільки коли ми переконаємося в тому, що ці контакти не будуть нести репутаційних, моральних, етичних втрат для України, ці контакти будуть відновлені»,  сказав Кулеба.

    За словами міністра, останній раз президент України Володимир Зеленський спілкувався зі своїм білоруським колегою Олександром Лукашенком перед виборами в республіці.

    «Після виборів контакту між ними не було. Президент України висловився нещодавно донедавна про необхідність проведення виборів в Білорусі… Контактів між президентами наразі немає і не плануються», – сказав Кулеба.

    Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що якби він був на місці білоруського лідера, то провів би голосування через місяць  і запросив в якості спостерігачів міжнародні групи.

    Раніше Лукашенко висловив жаль з приводу позиції «рідної України», яка начебто підштовхує Білорусь до нових виборів.

    Згодом Зеленський відреагував на заяву Лукашенка щодо «вимог України провести нові вибори в Білорусі».

    Нагадаємо, президентські вибори у Білорусі відбулися 9 серпня. Перемогу офіційно здобув чинний президент Олександр Лукашенко, який нібито здобув підтримку понад 80% виборів, тоді як його конкурентка Світлана Тихановська набрала трохи більше 10% голосів. Опозиція вважає, що результати голосування було сфальсифіковано та вимагає визнати вибори недійсними.

    МЗС Білорусь Київ вибори Олександр Лукашенко Володимир Зеленський Україна президент опозиція Дмитро Кулеба Світлана Тихановська
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ