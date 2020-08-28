Україна припинила всі контакти з Білоруссю, – МЗС



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Дмитро Кулеба заявив, що контактів між президентами України та Білорусі немає та не плануються

Востаннє глави держав спілкувалися після виборів у Білорусі

Київ призупинив всі контакти з Мінськом.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу «1+1».

«Тільки коли ми переконаємося в тому, що ці контакти не будуть нести репутаційних, моральних, етичних втрат для України, ці контакти будуть відновлені», – сказав Кулеба.

За словами міністра, останній раз президент України Володимир Зеленський спілкувався зі своїм білоруським колегою Олександром Лукашенком перед виборами в республіці.

«Після виборів контакту між ними не було. Президент України висловився нещодавно донедавна про необхідність проведення виборів в Білорусі… Контактів між президентами наразі немає і не плануються», – сказав Кулеба.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що якби він був на місці білоруського лідера, то провів би голосування через місяць і запросив в якості спостерігачів міжнародні групи.

Раніше Лукашенко висловив жаль з приводу позиції «рідної України», яка начебто підштовхує Білорусь до нових виборів.

Згодом Зеленський відреагував на заяву Лукашенка щодо «вимог України провести нові вибори в Білорусі».

Нагадаємо, президентські вибори у Білорусі відбулися 9 серпня. Перемогу офіційно здобув чинний президент Олександр Лукашенко, який нібито здобув підтримку понад 80% виборів, тоді як його конкурентка Світлана Тихановська набрала трохи більше 10% голосів. Опозиція вважає, що результати голосування було сфальсифіковано та вимагає визнати вибори недійсними.