Лаврову знову привиділося

Борис Вишневський Депутат Законодавчих Зборів Санкт-Петербурга (фракція «Яблуко»)

Борис Вишневський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Очільник МЗС РФ Сергій Лавров

Лавров міністр закордонних справ Росії – або міністр внутрішніх справ Білорусі?

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Противно, но вполне ожидаемо: оказывается, «ситуацию в Белоруссии пытаются дестабилизировать с территории Украины, откуда уже переброшено около 200 экстремистов, которые активно занимаются провоцированием радикальных действий в Минске и других городах Белоруссии». И, оказывается, «на Украине существуют лагеря по подготовке таких экстремистов, в частности, в Волынской и Днепропетровской областях. И, оказывается, они «пытаются спровоцировать правоохранителей».

Это вещает российский министр иностранных дел Лавров – обещающий «категорически пресекать подобного рода попытки».

Во-первых, он тут вообще при чем?

Он министр иностранных дел России – или министр внутренних дел Беларуси? Его-то кто уполномочил оценивать то, что происходит в Украине и Беларуси, а тем более что-то «пресекать»?

Во-вторых, очень уж затасканный прием. Старая, старая лживая песня: как протест – так обязательно внешние причины. В Хабаровске путинский клоун объясняет протесты против себя действиями «заезжих оппозиционеров», а путинскому министру за протестами в Беларуси мерещатся экстремисты с Украины», да еще и «подготовленные в лагерях». Кстати, лучше бы на себя оборотиться: экстремистов для «провоцирования радикальных действий» действительно засылали, но не с Украины в Беларусь, а на Украину из России – в 2014 году, где они прикидываясь «доведенными до отчаяния шахтерами», захватывали административные здания и отделы полиции.

А в-третьих, в Беларуси – абсолютно мирный протест.

И не мифические «экстремисты с Украины», которые мерещатся Лаврову в его болезненно воспаленном воображении, там «провоцируют правоохранителей», а так называемые «правоохранители», охраняя не право, а власть поехавшего крышей диктатора, избивают, пытают и насилуют мирных граждан, требующих ухода Лукашенко, освобождения политзаключенных и честных выборов.

Но насилие в отношении мирных граждан Беларуси российского министра ничуть не тревожит.

Он привычно смотрит на это широко закрытыми глазами.

Такое зрение – как и такое воображение, – у министров лечится только радикально: увольнением.

Джерело: Эхо Москвы

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