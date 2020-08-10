Лукашенко заявив, що протестами у Білорусі керують з-за кордону



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Лукашенко додав, що «приїжджі не лізуть самі на багнети»

Протестами у Білорусі керують з Чехії, Польщі, України та Росії - президент

Президент Білорус Олександр Лукашенко заявив, що до протестів у Білорусі причетні люди з Чехії, Польщі, України та Російської Федерації. Про це пише БЕЛТА.

За його словами, зокрема, з Чехії керують їхнім об'єднаним штабом, «де сидять ці овечки, нічого не розуміючи, що від них хочуть». «Вони продовжують насідати, продовжують вимагати: виводьте людей на вулицю і ведіть переговори з владою про добровільну передачу влади», - заявив Лукашенко.

Також президент Білорусі згадав і «ляльководів» з Польщі, України та РФ.

«Я про Польщу не кажу. Там вже всі осіли і теж починають смикати за ниточки. Я не кажу про Україну (звідти їхали). Це, впевнений, не державна політика, але там вистачає цих майданутих, про яких я говорив. В тому числі, на жаль, з Росії певний приплив людей», - запевнив керівник Білорусі.

Лукашенко додав, що «приїжджі не лізуть самі на багнети». «Вони на багнети пацанів кинули. Ви ж бачили, хто сьогодні вночі там бродив і намагався провокувати міліцію. І не просто провокувати. Ви помітили - вони вже штурмом намагалися взяти чи то РВВС, то чи УВС. Вони в Новогрудці і Кореличах, по -моєму (ця інформація підтверджується), штурмом хотіли взяти органи влади», - стверджує білоруський президент.

Лукашенко каже, що близько 200-300 людей на півдні Білорусі оточили райвиконком. «Довелося прикордонникам втрутитися - там прикордонний загін базується. Тобто в окремих точках, де зібрали людей, вони намагалися захопити органи влади», - заявив Лукашенко.

Як повідомлялося, інформації про затриманих і постраждалих українців у Білорусі поки нема .

До відома, у Білорусі станом на 10:00 10 серпня кількість затриманих силовиками під час протестів зросла до 213 осіб.

МВС Білорусі визнало, що силовики застосовували спецтехніку та кидали гранати.

Нагадаємо, після оголошення попередніх результатів виборів президента в Білорусі почалися масові акції. На протест в Мінську вийшли кілька тисяч людей.

Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська виступила зі зверненням до силовиків та закликала їх зупинити насильство.

Згодом у кількох містах Білорусі силовики опустили щити.

Як відомо, активісти у Мінську зводили барикади, у відповідь ОМОН застосував гумові кулі та водомети.

У неділю ввечері у різних містах Білорусі силовики почали затримувати людей.

ЦВК Білорусі планує оголосити остаточні результати виборів президента 14 серпня. Явка виборців склала 84,5%.

Кандидатка Світлана Тихановська заявила про перемогу на трьох виборчих дільницях у Мінську та пообіцяла «всіма законними методами захищати вибір білорусів».

Також оприлюднено протокол, де програв Лукашенко.

Нагадаємо, екзитпол дає Лукашенку 79,7% голосів, а Тихановській – 6,8%. Щоправда, під час проведення опитування третина виборців відмовилася відповідати, за кого віддала свій голос.

За інформацією незалежних спостерігачів, явка на деяких дільницях перевищила 100%.