Північна Корея погодилася на міжнародну авіаінспекцію



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Міжнародна авіаінспекція відбудеться у 2019 році

Північна Корея погодилася допустити експертів Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) до проведення повітряної перевірки об’єктів у КНДР.

Про це повідомляє «Радіо Свобода» із посиланням на інформацію штаб-квартири ICAO в Монреалі (Канада).

Йдеться про гарантії, що міжнародне авіасполучення не пролягає над територіями північнокорейських ракетних полігонів.

У травні офіційний представник Північнокорейської адміністрації ICAO заявив під час візиту інспекторів з Монреалю, що такі гарантії надаються.

Міжнародна організація цивільної авіації планує в 2019 році перевірити, які конкретні заходи вживає влада КНДР для моніторингу неоголошених ракетних пусків.

Нагадаємо, напередодні Північна Корея звинуватила США у просуванні політики міжнародних санкцій незважаючи на кроки доброї волі з боку Пхеньяна.

Як відомо, США наполягають на підтримці санкцій проти КНДР, стверджуючи, що Пхеньян не зробив достатньо для їх скасування.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп написав листа у відповідь лідеру КНДР Кім Чен Ину.

У серпні стало відомо, що в КНДР планують нову зустріч між Кім Чен Ином і Трампом.