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    Північна Корея погодилася на міжнародну авіаінспекцію

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    Північна Корея погодилася на міжнародну авіаінспекцію

    Міжнародна авіаінспекція відбудеться у 2019 році

    Північна Корея погодилася допустити експертів Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) до проведення повітряної перевірки об’єктів у КНДР.

    Про це повідомляє «Радіо Свобода» із посиланням на інформацію штаб-квартири ICAO в Монреалі (Канада).

    Йдеться про гарантії, що міжнародне авіасполучення не пролягає над територіями північнокорейських ракетних полігонів.

    У травні офіційний представник Північнокорейської адміністрації ICAO заявив під час візиту інспекторів з Монреалю, що такі гарантії надаються. 

    Міжнародна організація цивільної авіації планує в 2019 році перевірити, які конкретні заходи вживає влада КНДР для моніторингу неоголошених ракетних пусків.

    Нагадаємо, напередодні Північна Корея звинуватила США у просуванні політики міжнародних санкцій незважаючи на кроки доброї волі з боку Пхеньяна.

    Як відомо, США наполягають на підтримці санкцій проти КНДР, стверджуючи, що Пхеньян не зробив достатньо для їх скасування.

    Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп написав листа у відповідь лідеру КНДР Кім Чен Ину.

    У серпні стало відомо, що в КНДР планують нову зустріч між Кім Чен Ином і Трампом.

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